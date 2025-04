Trois joueurs de l'OM font trembler Monaco

Dans : Monaco.

Par Nathan Hanini

Cette 29e journée de Ligue 1 sent la poudre. A l’aube du sprint final, Monaco reçoit Marseille ce samedi 12 avril à 17h. Une occasion de se relancer pour le club du Rocher, battu par Brest la semaine dernière (2-1).

Plombé par son gardien à Brest samedi dernier, Monaco reste tout de même dans la course au podium en Ligue 1. Ce samedi, les rouges et blancs accueillent l'Olympique de Marseille. Les hommes de Roberto de Zerbi ont rebondi dimanche dernier face à Toulouse (3-2). Un choc attend donc les deux équipes ce week-end alors que la fin de championnat approche à grand pas. De passage en conférence de presse ce jeudi, Adi Hütter a révélé les forces de l’équipe phocéenne.

Lors du match aller, les Monégasques n’avaient pas réussi à contrecarrer les plans de l’OM (défaite 2-1). Mason Greenwood s’était par ailleurs illustré avec un but. L’ancien joueur de Manchester United a mis fin à un mois de disette le week-end dernier face à Toulouse et reste une menace pour les défenses de Ligue 1.

Les mots du Coach et de Maghnes avant la 29e journée de @Ligue1 face à l'@OM_Officiel ⚔️



‣ #ASMOM pic.twitter.com/OvlUgKKzAu — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 10, 2025

« Ils aiment construire les actions de derrière, avec Geronimo Rulli notamment qui est très disponible à la relance. Adrien Rabiot est lui dans une forme fantastique en ce moment et Mason Greenwood peut-être ce joueur décisif, en faisant la différence par le dribble, par sa technique et sa vitesse. Leur style peut être une menace pour nous. En tout cas, nous connaissons leurs qualités », a déclaré Adi Hütter à l'approche du match. Mais l'entraîneur monégasque a également identifié une faiblesse côté olympien : « Je sais qu’ils n’ont qu’un vrai défenseur à disposition dans cette charnière à trois dans l’axe, et parfois, ils ont des difficultés dans ce domaine. »

Seulement deux petits points séparent les deux formations à l’aube de cette 29e journée. La moindre défaite pourrait être fatale à l’une des deux équipes alors que derrière les équipes du top 6 poussent pour entrer sur le podium.