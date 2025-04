L'ASSE ou le Qatar, il hésite après le PSG

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Toujours sous contrat avec le PSG, Ayman Kari ne s’entraîne plus avec le club de la capitale et son départ à l’issue de la saison est acté.

Prêté à Lorient la saison dernière, Ayman Kari a fait son retour au Paris Saint-Germain en juin dernier. Pas de miracle pour le milieu de terrain de 20 ans, confronté à une concurrence démentielle chez le champion de France en titre et qui n’a pas été utilisé cette saison par Luis Enrique, qui dispose d’énormément de solutions dans ce secteur de jeu avec Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha, Désiré Doué ou encore Senny Mayulu. Un départ en fin de saison est donc acté pour le Titi parisien, dont l’avenir pourrait s’écrire du côté du Qatar, où il dispose de plusieurs intérêts. Cette destination n’effraie pas le natif d’Ivry-sur-Seine, qui y voit l’opportunité de grappiller du temps de jeu avant, pourquoi pas, de revenir en Europe.

L'ASSE plutôt que le Qatar pour Ayman Kari ?

Il va quitter le PSG, sa destination idéale surprend https://t.co/u9Skh9BFoM — Foot01.com (@Foot01_com) April 4, 2025

Mais une autre occasion pourrait se présenter pour Ayman Kari selon le site Foot-sur7, qui explique que l’AS Saint-Etienne est également très intéressé pour recruter le joueur formé au Paris Saint-Germain. Déjà intéressé par le passé, le club stéphanois n’a pas tiré un trait définitif sur une possible arrivée de Kari et a bien l’intention de batailler avec les clubs qataris pour rafler la mise. Une opportunité qui pourrait séduire le joueur, même si pour le convaincre définitivement, il faudra surement que les Verts parviennent à se maintenir en Ligue 1 cette saison. Reste maintenant à voir quel sera le choix final d’Ayman Kari entre un projet en France tel que Saint-Etienne et un exil au Qatar, avec le risque pour lui de totalement disparaître des radars des scouts de clubs européens.