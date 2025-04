Ndombele se « ‍désentraîne ‍», Nice lâche l’affaire

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Diminué à cause d’une pubalgie, Tanguy Ndombele n’est que rarement à la disposition de Franck Haise. L’entraîneur de l’OGC Nice a perdu tout espoir de récupérer son milieu de terrain avant la fin de la saison.

L’OGC Nice cale au pire des moments. Battu à domicile par le FC Nantes (1-2) le week-end dernier, le Gym n’a remporté aucun de ses quatre derniers matchs en Ligue 1. Les Aiglons perdent du terrain dans la course aux places européennes. Et pour leur entraîneur Franck Haise, ce n’est pas lié à un manque de qualité.

🎙 "Notre principal défi, c'est de retrouver un état d'esprit collectif"



Franck Haise avant #rcsaogcn, samedi (21h05) ⤵︎ pic.twitter.com/bjLcnpSQmE — OGC Nice (@ogcnice) April 10, 2025

« Le principal défi pour nous, sur la fin de saison, c’est de retrouver un état d’esprit collectif. Je vais le résumer comme ça, a expliqué le coach niçois. C’est au moment où on a retrouvé le plus de monde qu’on a le plus perdu notre force collective. Ce n’est jamais anodin. S’il nous manque des choses sur les dernières semaines, c’est parce que tous les joueurs ne mettent pas toute leur énergie au service de l’équipe. Et de l’énergie positive. Si je retrouve un groupe qui a envie de performer ensemble et qui fait tout pour, il n’y aura pas de regret. »

Fin de saison pour Ndombele

Mais pour le moment, Franck Haise déplore plusieurs manques comme l’indisponibilité de Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain souffre d’une pubalgie depuis plusieurs mois. Résultat, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’est plus apparu depuis le 23 février et son retour n’est pas d’actualité. L’entraîneur de l’OGCN ne s’attend pas à le récupérer avant la fin de la saison.

« Ndombele ne sera pas là (à Strasbourg samedi, ndlr). Je préférerais l'avoir comme sur les deux-trois premiers mois. Mais depuis le match de Lille, il a eu très peu d'entraînement en continu et quand on est "désentraîné", c'est difficile de revenir à un bon niveau. Il reste cinq semaines avant la fin du championnat, je ne vois pas comment ça pourrait s'inverser. Une opération ? C'est à lui de prendre la décision, pas à moi », a glissé Franck Haise, apparemment en désaccord avec l'international français.