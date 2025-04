OL ‍: Cherki reçoit une offre honteuse

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Grâce à son exceptionnelle saison réalisée jusqu’à présent sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki attise les convoitises de nombreux cadors européens. Parmi eux, Manchester United, qui a proposé un prix pour le moins étonnant.

La relation entre l’Olympique Lyonnais et Manchester United pourrait bien durer, même après leur double confrontation. En Ligue Europa, les deux formations luttent pour obtenir leur ticket pour les demi-finales. Au terme d’un match disputé, elles se sont quittées dos à dos (2-2) du Groupama Stadium. L’OL a même réussi à faire douter des Red Devils réalistes. Il aura fallu attendre la dernière seconde et un but de Rayan Cherki pour voir les Gones égaliser et entretenir l’espoir jusqu’au retour à Old Trafford. En tout cas, il semblerait que la direction mancunienne ait apprécié le match du dernier buteur puisqu’elle veut le chiper à son adversaire. Manchester United prépare même une offre ridiculement basse.

Man Utd veut Cherki et propose un prix ridicule

OL : Cherki en Angleterre, Liverpool et Man United accélèrent https://t.co/UwWTKBY9xD — Foot01.com (@Foot01_com) April 12, 2025

L’été prochain sera certainement synonyme de départ pour Rayan Cherki, bien qu’il ait affirmé qu’il était né et qu’il mourrait à Lyon. Selon les informations du Mirror, Manchester United est le club le plus en avance sur le dossier. Les Red Devils comptent toutefois proposer la somme de 23 millions d’euros. Un chiffre assez bas, loin des 30 millions d’euros minimum exigés par la direction de l’Olympique Lyonnais. Pour rappel, sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 35 millions d’euros selon les données de Transfermarkt.

Si Manchester United veut véritablement s’adjuger les services de Rayan Cherki, il faudra donc proposer beaucoup plus. Surtout que la concurrence sur le dossier risque d’être féroce après la saison dantesque qu’il réalise. Pour rappel, d’autres grosses écuries européennes sont aussi sur le coup, notamment Liverpool, grand rival historique des Mancuniens.