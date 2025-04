Teji Savanier à Rennes, la surprise du mercato

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

La probable relégation de Montpellier en Ligue 2 va permettre à certains clubs de Ligue 1 de réaliser de belles affaires au sein de l’effectif héraultais. Teji Savanier risque par exemple d’avoir des offres pour rester dans l’élite.

Même s’il ne réalise pas la plus belle saison de sa carrière, Teji Savanier reste un joueur de classe en Ligue 1. Avec la probable relégation de Montpellier en Ligue 2, on peut penser que l’ancien joueur de Nîmes va recevoir des offres pour poursuivre sa carrière dans l’élite. Malgré un salaire imposant supérieur à 200.000 euros par mois, celui qui a disputé les Jeux Olympiques 2021 avec l’équipe de France a un profil intéressant pour de nombreux clubs. Le Stade Rennais fait partie de ceux qui étudient avec beaucoup d’intérêt la possibilité de faire venir Teji Savanier lors du prochain mercato.

Officiel : Zoumana Camara nouvel entraineur de Montpellier https://t.co/ykWbHF1ZsT — Foot01.com (@Foot01_com) April 8, 2025

Selon les informations du site Livefoot, Habib Beye n’est pas insensible à la qualité technique du joueur et à l’expérience qu’il pourrait apporter au sein d’un groupe relativement jeune en Bretagne. Un autre joueur de l’effectif du MHSC est apprécié par le board rennais et cela ne date pas de la venue de Beye sur le banc, il s’agit de Joris Chotard. L’international espoirs français, sous contrat jusqu’en 2026, va quitter son club formateur à la fin de la saison afin de lui permettre de récupérer une indemnité de transfert et Rennes, qui le courtise depuis de longs mois, pourrait cette fois concrétiser cet intérêt en le faisant signer.

Savanier et Chotard récupérés par Rennes ?

D’autres bonnes opportunités existent au sein de l’effectif de Montpellier, qui sera changé à 100% ou presque avec la descente imminente en Ligue 2. De quoi réaliser de belles affaires pour les clubs de Ligue 1 et le Stade Rennais a bien l’intention d’en profiter. Reste maintenant à voir combien le MHSC réclamera aux Bretons pour les potentiels transferts de Chotard et de Savanier, deux joueurs qui vont cruellement manquer dans l’Herault après avoir énormément donné pendant de longues années.