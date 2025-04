PSG ‍: Donnarumma trop gourmand, ça choque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé son contrat, la faute aux hésitations de Luis Enrique.

Au contraire de Vitinha, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. L’international italien a fait l’objet de sérieux doutes en interne après des prestations ratées en phase de classement de Ligue des Champions. Son match aller contre Liverpool au Parc des Princes n’a guère été plus rassurant, avec un but encaissé sur la seule frappe cadrée des Reds en huitième de finale aller. Depuis, le géant italien est nettement plus rassurant. Il a brillé à Anfield au match retour et a été impeccable contre Aston Villa en quart de finale aller.

Ces dernières semaines, la tendance était de nouveau à une prolongation pour « Gigio » au PSG mais selon le site InterLive, cette position reste fragile et surtout, elle n’est pas définitive. Le média transalpin, qui continue d’écrire que l’Inter fait de Donnarumma sa priorité au poste de gardien, affirme que Luis Enrique a encore de gros doutes au sujet de l’ancien portier de l’AC Milan. Le média transalpin affirme que l’entraîneur espagnol du PSG pourrait demander un autre gardien à sa direction, ce qui pourrait finir par arranger tout le monde.

La prolongation de Donnarumma toujours incertaine

Car InterLive indique par ailleurs que la prolongation de Gianluigi Donnarumma sera « très coûteuse », ce qui dérange en interne alors que l’idée n’est pas vraiment d’alourdir la masse salariale mais plutôt de l’alléger en misant sur des jeunes joueurs à fort potentiel et dont les émoluments n’ont rien à voir avec ceux perçus par le passé par Neymar, Mbappé, Messi et consort. Dans le cas où Donnarumma ne prolongerait pas au PSG, l’Inter serait bien sûr à l’affût, pour un transfert l’été prochain ou pour une signature libre en juin 2026. Ce dossier n’a en tout cas pas fini de faire du bruit en Italie, où la situation du gardien de l’équipe nationale suscite des inquiétudes. Au Paris Saint-Germain de faire le meilleur choix sportif et économique à ce poste clé alors que de son côté, Donnarumma a répété à de multiples reprises son envie de rester dans la capitale française.