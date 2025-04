Lens inoffensif, la solution est trouvée à Nantes

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Battu à domicile par le Stade de Reims (0-2) vendredi, le Racing Club de Lens a fait preuve d’une incroyable maladresse à la finition. Pour remédier au problème, le club artésien devra recruter un nouvel avant-centre cet été. Et peut-être réactiver une piste étudiées lors des deux derniers mercatos.

Sans minimiser la performance du gardien Yehvann Diouf, auteur de 14 arrêts dans la partie, le Racing Club de Lens peut s’en vouloir après sa défaite à domicile contre le Stade de Reims. Les Sang et Or se sont procurés suffisamment d’occasions pour s’imposer. Mais aucun des 37 tirs tentés (dont 14 cadrés) n’a permis de battre le portier rémois. Un manque d’efficacité inacceptable pour l’entraîneur lensois Will Still.

14 - Le gardien de Reims Yehvann Diouf a réalisé 14 arrêts contre Lens ce soir, le plus haut total dans un match de Ligue 1 depuis qu'Opta collecte ces données (2006/07). Citadelle. #RCLSDR pic.twitter.com/keZ1ruonvi — OptaJean (@OptaJean) April 11, 2025

« On a frappé je ne sais pas combien de fois au but. On a des expected goals à plus de trois buts. Et normalement avec un expected goals à trois buts, tu en mets cinq, a réagi le technicien au micro de DAZN. Je veux bien prendre beaucoup de responsabilités, mais au bout d'un moment je ne peux pas moi-même pousser le ballon au fond. » Agacé, l’entraîneur du Racing Club de Lens a sans doute hâte d’accueillir un nouveau buteur cet été. Après les ventes réalisées cet hiver, la direction a prévu d’investir sur des joueurs confirmés. A priori, le poste d’avant-centre sera l’une des priorités du club artésien qui pourrait bien rouvrir un dossier étudié lors des deux derniers mercatos.

Mohamed disponible cet été

Le pensionnaire de Bollaert pourrait en effet tenter de s'offrir les services de Mostafa Mohamed (27 ans). Barré par les intouchables Matthis Abline et Moses Simon, l’attaquant égyptien vit mal son statut de remplaçant au FC Nantes. Ses dirigeants ne le retiendront pas malgré son contrat jusqu’en 2027. Peut-être une opportunité à saisir pour le Racing Club de Lens selon le site We Sport. Rappelons tout de même que les Nantais valorisaient l’ancien joueur de Galatasaray à 15 millions d’euros en janvier. Malgré son faible temps de temps de jeu et ses quatre petits buts inscrits en Ligue 1 cette saison, pas sûr que le prix de Mostafa Mohamed ait baissé dans la mesure où d’autres clubs sont régulièrement intéressés.