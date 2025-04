PSG ‍: Un club ami veut Gonçalo Ramos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Fenerbahçe espère profiter de ses excellentes relations avec le PSG pour recruter Gonçalo Ramos lors du prochain mercato.

L’hiver dernier, le dossier Milan Skriniar semblait dans une impasse. Le défenseur slovaque du PSG attisait les convoitises, mais les clubs italiens intéressés n’ont jamais accepté les conditions fixés par le Paris Saint-Germain pour le prêt du défenseur central de 30 ans. C’est finalement Fenerbahçe qui a raflé la mise, en trouvant un accord avec le champion de France en titre pour le prêt de Milan Skriniar. Un deal gagnant-gagnant puisque le joueur est titulaire en Turquie et que pendant ce temps, le PSG ne paie pas l’intégralité de son salaire.

Les bonnes relations entre les deux clubs pourraient d’ailleurs aboutir à un transfert définitif de Skriniar à Fenerbahçe cet été. Mais le club dont José Mourinho est l’entraîneur aimerait profiter de cette entente cordiale avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi pour faire venir un autre joueur, et non des moindres. Selon les informations du média turc Fotospor, Fenerbahçe a une idée précise de sa priorité au poste de numéro neuf pour l’été prochain et il s’agit d’un certain Gonçalo Ramos. Malgré un comportement irréprochable et une efficacité redoutable lorsqu’il joue, le Portugais n’est pas un titulaire aux yeux de Luis Enrique, qui préfère le profil de faux numéro neuf d’Ousmane Dembélé.

Fenerbahçe rêve de Gonçalo Ramos

Le « Fener » sait que Ramos n’est plus titulaire au PSG, raison pour laquelle le club turc souhaite tenter le coup à fond, en répétant le même scénario que celui écrit précédemment avec Skriniar. Les dirigeants turcs aimeraient un prêt de l’international portugais de 23 ans, avant un potentiel transfert l’été suivant. Reste que ce dossier s’annonce nettement plus délicat pour le club turc, car Gonçalo Ramos a une très belle cote sur le marché des transferts, y compris en Liga et en Premier League. Et on peut légitimement imaginer que l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne préfèrera rester dans un club du top 5 européen, plutôt que de poursuivre sa carrière en Turquie. Malgré tout, le Fenerbahçe souhaite tenter le coup et voir jusqu’où peut aller cette idée.