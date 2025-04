OL ‍: Lacazette le sauveur ‍? Grosse déception à Lyon

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Dans les tout derniers instants de la rencontre, l’Olympique Lyonnais est parvenu à arracher le match nul devant son public face à Manchester United. Une prouesse qui n’aura définitivement pas été réalisée grâce à Alexandre Lacazette, auteur d’une entrée complètement ratée.

Dans un Groupama Stadium des grands soirs, l’Olympique Lyonnais s’en est sorti à la toute dernière seconde grâce à un but de Rayan Cherki. Le prodige des Gones a une nouvelle fois rendue une copie excellente puisqu’il a encore montré qu’il avait toutes les qualités requises pour être l’élément majeur de cet effectif. Un constat qu’on ne peut pas tirer pour Alexandre Lacazette. Supposé être le leader du vestiaire, tant pour son expérience que pour sa capacité à jouer les saveurs grâce à une technique souvent irréprochable, le numéro 10 lyonnais a terminé la rencontre sur une très mauvaise note. La balle du 2-1 complètement manquée et, plus généralement, l’absence de son niveau habituel lui ont valu de très mauvaises critiques dans la presse, notamment de la part du Progrès qui s'est montré particulièrement déçu.

Lacazette, le Général perdu

Entré quelques minutes après le retour des vestiaires, Alexandre Lacazette n’a jamais réussi à se montrer impactant au cours de la partie. Une triste rencontre que critique durement Le Progrès. « Le 2e meilleur buteur de l’histoire de l’OL est rentré en jeu rapidement en deuxième période, mais n’eut pas le coup de rein nécessaire et surtout son adresse habituelle, alors qu’il eut rapidement une balle de 2-1, sur une volée frappée du plat du pied. La mission s’avéra donc délicate. Une déception tant ce joueur a habitué son club à jouer les sauveurs », a écrit le quotidien régional à propos de Lacazette. Un constat qui s’ajoute à de nombreux autres rédigés depuis le début de la saison.