OL-MU ‍: Tout Manchester défonce Onana, sauf Matic

Par Guillaume Conte

André Onana a enchainé les boulettes contre l'OL, provoquant le désarroi des observateurs anglais. Nemanja Matic, conscient qu'il reste un match retour, est resté sobre malgré sa joute verbale avec le Camerounais.

Très bavard avant le match contre l’Olympique Lyonnais, André Onana a livré une prestation catastrophique en Europa League. Responsable sur le premier but en laissant entrer un coup-franc enroulé mais lointain d'Almada, il n’a pas été impérial sur l’égalisation de Cherki en repoussant devant lui la frappe de Mikautadze. Il avait même encaissé un but où sa responsabilité était largement engagée, mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu. Un match catastrophique de la part du Camerounais, qui avait beaucoup parlé avant la rencontre et voir désormais les critiques pleuvoir. Le consultant de la BBC Aaron Lennon a été sans pitié avec l’ancien gardien de l’Ajax, un temps ciblé par l’OL par le passé. « Il fait deux fautes énormes. Il a coûté cher à United, il doit éviter ces buts. Ça sent que ses coéquipiers ne sont pas satisfaits de lui, le vestiaire doit être en train de lui en vouloir », a livré l’ancien international anglais à propos de la prestation d’André Onana qui a reçu des tonnes de critiques sur les réseaux sociaux.

Matic retrouve ses frères à Manchester

Surtout qu’il s’était chauffé avec Nemanja Matic avant le match, le Serbe le qualifiant de pire gardien de l’histoire du club anglais. Difficile de lui donner tort après un tel match, même si le milieu de terrain lyonnais n’a pas voulu en rajouter. Alors qu’il n’a pas foulé la pelouse, Matic s’est contenté d’un message d’encouragement après la rencontre, n’enfonçant pas le clou sur le niveau affiché par André Onana ce jeudi soir. Et si le Serbe avait le sourire, c’est parce qu’il avait retrouvé une partie du staff et des intendants de son passage à Manchester il y a quelques années.