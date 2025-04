DAZN et la LFP ne cèdent pas, la bataille continue

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Mécontent de sa collaboration avec la Ligue de Football Professionnel, DAZN a entamé une procédure contre l’instance devant le tribunal de commerce de Paris. Les deux parties tentent de se rapprocher lors d’une médiation mais aucune d’entre elles ne cède et les échanges vont se poursuivre jusqu’à la semaine prochaine.

Entra la Ligue de Football Professionnel et DAZN, une réconciliation n’est toujours pas d’actualité. Le principal diffuseur de la Ligue 1, très loin de ses objectifs d’abonnés, reproche notamment à l’instance une lutte insuffisante contre le piratage et le manque d’ouverture des clubs. En conséquence, la plateforme de streaming enregistre des pertes entre 200 et 250 millions d’euros cette saison. Ce qui explique pourquoi DAZN a lancé une procédure contre la LFP devant le tribunal de commerce de Paris.

La médiation de nouveau prolongée

La société britannique réclame un total de 573 millions d’euros pour « manquement observé » et « tromperie sur la marchandise ». La justice a donc envoyé un médiateur pour permettre aux deux parties de trouver un terrain d’entente. Mais après de longues semaines de discussions, la situation n’évolue absolument pas. La médiation, qui devait initialement s’arrêter le 31 mars, avait été prolongée une première fois. Et selon les informations de L’Equipe, la procédure rallongée jusqu’à ce vendredi n’a toujours rien donné. Le médiateur se donne encore jusqu’à mardi pour trouver une solution.

📺 Quel plan B pour le foot 🇫🇷 en cas de sortie de DAZN à la fin de la saison ?



🎙️ Oughourlian: "On est arrivé à un niveau tellement bas que c'est le moment d'essayer quelque chose. Il est évident que tous les matchs doivent être diffusés sur la même chaîne. Je tenterais celle… pic.twitter.com/HGPjQexmRc — After Foot RMC (@AfterRMC) April 7, 2025

Ce blocage n’incite pas à l’optimisme pour la suite de la collaboration entre la LFP et DAZN. On voit mal le diffuseur rester sur la durée alors qu’une clause lui permet d’interrompre le contrat à la fin de l’année si la barre des 1,5 million d’abonnés n’est pas atteinte. La possibilité d’un divorce dès cet été serait même envisagée pour permettre à l’instance de lancer la création de sa propre chaîne. Soit l’idée défendue par le président du Racing Club de Lens Joseph Oughourlian.