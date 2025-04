LFP ‍: La punchline énorme de ce président de Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La Ligue 1 va avoir besoin de se redresser sur le plan des revenus financiers, car la situation actuelle commence à sérieusement agacer les dirigeants des clubs.

Les révélations de L’Equipe ou de Complément d’Enquête l’ont fait savoir au grand jour, l’ambiance est sulfureuse au sein des instances du football français. Les décisions prises par les responsables de la Ligue sont contestées, et c’est l’influence jugée trop importante de Nasser Al-Khelaïfi dans les choix stratégiques qui est pointée du doigt par plusieurs présidents contestataires. Quand, en plus, le choix de confier les droits TV de la Ligue 1 à DAZN ne porte pas ses fruits et est en train de créer une nouvelle incertitude de taille sur l’avenir de notre championnat et son financement, la panique n’est pas loin.

C’est pourquoi la société LFP Médias, en charge du développement économique et médiatique des revenus télévisuels notamment, va nommer Nicolas de Tavernost à sa tête. L’ancien président de M6 et des Girondins de Bordeaux fait l’unanimité par son expérience et son passé dans le football comme dans les médias. Et il était temps selon le président d’un club de Ligue 1 qui a pris la parole dans Sud-Ouest, afin de dénoncer le marasme actuel de la LFP avec une sortie sans concession.

Le trophée de meilleur dribbleur, ça ne passe pas

🆕 💫 Meilleur Dribbleur : un trophée qui incarne toute une culture. Celle d'un foot où l'on est libre d'exprimer sa créativité et sa personnalité ✨



RDV prochainement pour élire LE meilleur dribbleur de Ligue1 McDonald's 🇫🇷🏆 !#TcheksPlay #Baller pic.twitter.com/V2S4RbqvJW — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) April 4, 2025

« Aujourd’hui, il n’y a aucune vision. Il faut radicalement changer la culture de la LFP, amener un leadership. Celui de Nicolas de Tavernost est naturel et légitime. On a besoin de quelqu’un qui sera là pour insuffler une nouvelle dynamique, mettre les mains dans le cambouis pour refonder notre produit sur un cycle de deux à quatre ans, indépendamment de la situation actuelle avec DAZN ou autre. La dernière chose qu’on nous a annoncée, c’est l’élection du meilleur dribbleur de Ligue 1. De qui se moque-t-on ? », a lancé ce président d’un club de l’élite qui n’a visiblement pas goûté la dernière nouveauté lancée par la LFP pour mettre en valeur le championnat de France. « La Ligue 1 McDonald’s continue de se réinventer et d’affirmer son identité unique en dévoilant un tout nouveau trophée : Le Meilleur Dribbleur », a en effet annoncé la semaine dernière la Ligue 1, qui a pris Eden Hazard comme parrain de cette récompense qui a pour but de rajeunir le public du football français. Cela ne plait visiblement pas à tout le monde.