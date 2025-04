Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Oliver Kahn veut racheter les Girondins de Bordeaux avec plusieurs partenaires. Il offre 30 millions d'euros mais Gérard Lopez ne veut rien entendre. L'entêtement de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois irrite profondément le journaliste Bruno Salomon.

Tombés en National 2 l'été dernier, les Girondins de Bordeaux restent dans une situation financière critique. L'avenir du club s'inscrit en pointillés alors que la montée en National est compromise. Les doutes entourent toujours Gérard Lopez même si ce dernier entend mener un projet ambitieux. Dans ce marasme, les supporters bordelais ont quand même une lueur d'espoir. Elle s'appelle Oliver Kahn. L'ancien gardien du Bayern est candidat pour racheter les Girondins depuis plusieurs mois. Ces derniers jours, il a mis la pression sur Gérard Lopez avec une offre concrète à hauteur de 30 millions d'euros. Cela n'a pas convaincu le propriétaire du sextuple champion de France.

Gérard Lopez supplié de céder Bordeaux

L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a besoin d'argent frais mais il ne veut pas lâcher les rênes de son club. Une position qui irrite localement mais aussi dans la sphère médiatique. Voix du PSG pour Ici Paris-île de France (ex-France Bleu), Bruno Salomon n'apprécie pas l'entêtement de Gérard Lopez. Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, il l'a enjoint à vendre Bordeaux à Oliver Kahn et, ce le plus rapidement possible.

🗣️"Gérard Lopez lâchez ce club ! Laissez Kahn le prendre de toute façon ça ne peut pas être pire."❌



😡Le coup de gueule de @bruno_salomon à l'encontre du propriétaire des Girondins de Bordeaux. #EDG pic.twitter.com/U91UPFeUKh — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) April 11, 2025

« Moi, je fais un appel à Gérard Lopez : lâchez les clés, lâchez ce club. Laissez Kahn le prendre. On ne sait pas ce qu’il se passera, de toute façon ça ne peut pas être pire. Il a défoncé un club ! Il a défoncé un club historique du foot français. Il a fait partir des gens, je connais des employés qui sont partis, qui ont perdu leur boulot. Franchement, qu’il laisse ce club tranquille et qu’il laisse les clés à Kahn ! Les élus locaux sont derrière Oliver Kahn, les gens ont envie que ce soit lui. Peut-être que ce sera un four mais au vu du méga four déjà subi par Bordeaux ça ne pourra pas être pire. Il faut que Gérard Lopez dégage, qu’il prenne ce chèque qu’il ne mérite pas. Ce club n’a rien à foutre en N2. Kahn le dit dans Bild, ce club doit revenir en Ligue 1. Bien évidemment ! Surtout avec un stade de 35 000 places (en fait 42 000) », a t-il lâché dans l'Equipe de Greg. Pas sûr que Gérard Lopez l'écoute. Par contre, si ce refrain est repris par les supporters ce sera une toute autre histoire...