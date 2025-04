N2 ‍: Bordeaux c'est fou, l'incroyable mobilisation

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

La réception de l’US Saint-Malo est indéniablement le match le plus important de la saison pour les Girondins de Bordeaux. Pour cet événement, les hommes de Bruno Irles pourront compter sur le soutien massif de leurs supporters.

Le record du nombre de spectateurs pour un match de National 2, encore détenu par le RC Strasbourg (20.044 en 2013), ne devrait pas tomber ce week-end. Pour autant, les Girondins de Bordeaux pourront compter sur un soutien très important de la part de leurs supporters. Et encore, il aurait pu être beaucoup mieux si le match de Top 14 de l’Union Bordeaux-Bègles n’était pas programmé en même temps. Ce samedi 12 avril, le club au scapulaire reçoit le leader Saint-Malo pour ce qui s’apparente au match le plus important de la saison. En cas de victoire face aux Malouins, les hommes de Bruno Irles se rapprocheront de la première place, synonyme de remontée, et n’auront plus que trois points de retard. Pour cette rencontre, jusqu’à 18 000 spectateurs sont attendus au Matmut Atlantique.

Soutien massif, Bordeaux peut rêver d’une remontée

En moyenne, l’affluence des matchs à domicile des Girondins de Bordeaux tourne entre 10 000 et 11 000 spectateurs. Pour la réception de l’US Saint-Malo, le club a vu grand en rehaussant à 18 000 spectateurs la jauge maximale, indique Sud Ouest. Le média régional ajoute que 12 000 billets avaient déjà été vendus au matin du 8 avril. En outre, le Virage Sud affiche complet, de quoi entendre la voix de toute une tribune qui compte bien pousser son équipe à la victoire. Une remontée dès cette première saison en National 2 ferait un bien fou au club. Pour cela, il faut se défaire d’une équipe qui joue la première place depuis le début du championnat. Sur le papier, rien n’est impossible pour les hommes de Bruno Irles qui ont la qualité pour viser la montée.