L'ASSE pire défense de Ligue 1, le coupable viré

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Relégable à 6 journées de la fin, l'AS Saint-Etienne paie son extrême fragilité défensive cette saison. Arrivé libre de Reims, l'expérimenté Yunis Abdelhamid n'a pas été d'une grande aide pour les Verts. L'aventure stéphanoise s'arrêtera cet été pour le Marocain.

L'AS Saint-Etienne peut témoigner de l'écart important qui existe entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Meilleure défense de l'antichambre il y a quelques mois, l'équipe stéphanoise est la pire de l'élite avec 64 buts encaissés (à égalité avec Montpellier). L'ossature si solide la saison passée souffre face à la vitesse et l'intensité des stars du championnat de France. Pourtant, les recruteurs foréziens sont allés chercher Yunis Abdelhamid. Le défenseur marocain de 36 ans était libre après la fin de son contrat à Reims. Avec son expérience et ses qualités montrées en Champagne, il devait guider ses partenaires. Le résultat est très loin d'être satisfaisant.

Abdelhamid ne sera pas conservé cet été

Très lent sur le terrain, Abdelhamid a souvent été le point faible de l'ASSE quand il a joué. De quoi le pousser sur le banc qu'il ne quitte quasiment plus depuis l'arrivée d'Eirik Horneland. Tête de Turc des supporters, il a aussi perdu beaucoup de crédit auprès de ses dirigeants. Selon le site Live Foot, ces derniers ont décidé de se séparer de Yunis Abdelhamid cet été. Une décision rendue indispensable sur le plan financier. En effet, le Marocain est le joueur le mieux payé de l'effectif stéphanois avec un salaire mensuel de 80 000 euros.

Bientôt âgé de 38 ans, l'ancien rémois pourrait quand même continuer sa carrière. Il est convoité au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite. Abdelhamid est séduit à l'idée de jouer encore une voire deux saisons dans le Royaume, y compris en deuxième division. Une bonne manière de prendre du plaisir, de conclure sa carrière avec le sourire et de prendre un bon chèque au passage.