TV ‍: BeInSports a la recette pour sauver la Ligue 1

A l’heure où la crise des droits TV est quasiment permanente en Ligue 1, l’élite du football français ferait bien de s’inspirer de la visibilité de la Ligue 2 sur BeInSports selon un ancien journaliste de la chaîne.

Le désamour est de plus en plus important entre les fans de football en France et la Ligue 1. En cause, des changements trop fréquents de diffuseur et un produit de moins en moins qualitatif au fil des années. La perte de Canal+ a été un terrible coup dur pour les amoureux de notre championnat et si Amazon a plutôt été apprécié, ce n’est pas vraiment le cas de DAZN, qui essuie de nombreuses critiques depuis son arrivée dans le paysage audiovisuel français. Au-delà du diffuseur, les clubs doivent aussi jouer leur rôle pour reconquérir le public et ainsi augmenter à terme les revenus liés aux droits TV. Ancien journaliste de BeInSports désormais sur France 2, Samuel Ollivier estime que la Ligue 1 serait bien inspirée de copier la Ligue 2 pour gagner en attractivité.

La Ligue 1 doit s'inspirer de la Ligue 2

« Coachs en direct à 15 minutes du coup d’envoi, caméras dans les vestiaires, micro HF pendant l’échauffement etc. Depuis 13 ans, la L2 montre le chemin à la L1. Pourquoi (presque) tout s’arrête au moment de prendre l’ascenseur ? La survie de la Ligue 1 passe (en partie) par là » estime notre confrère, qui prend l’exemple du match de samedi après-midi entre Guingamp et le FC Lorient pour étayer son propos. A quinze minutes du coup d’envoi, Olivier Pantaloni et Sylvain Ripoll, les deux entraîneurs, étaient au micro de BeInSports en toute décontraction pour évoquer les compositions et les enjeux du match. Une scène quasiment impossible en Ligue 1, ce que regrette justement DAZN depuis plusieurs mois. Reste maintenant à voir si nos clubs prendront conscience des efforts à fournir pour renouer le lien avec le public. Ce n’est pourtant pas si difficile, l’exemple est sous les yeux de tous et il y a simplement à copier ce qui est admirablement fait par la Ligue 2 sur BeInSports.