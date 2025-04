Will Still tout proche de lâcher le RC Lens ‍?

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

Entraineur révélation de l’année 2023 en Ligue 1 avec le Stade de Reims, Will Still avait été annoncé avec insistance en Angleterre la saison passée, avant de surprendre tout le monde pour signer au RC Lens. Le début d’aventure avait été prometteur malgré l’échec européen en Conférence League, mais cette saison, les « Sang et Or » n’ont plus rien à jouer, ni maintien ni place européenne. Malgré cela, l’entraîneur anglo-belge est toujours aussi courtisé de l’autre côté de la Manche.

Will Still among the contenders for the Southampton job, as @alex_crook reports.



Sheffield Wednesday boss Danny Rohl remains on the list of options as well.😇 pic.twitter.com/rZn7ZGwSWS — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 10, 2025

La preuve, le journaliste Ben Jacobs affirme que Will Still est suivi par Southampton en vue de la saison prochaine, à l’occasion de laquelle les Saints tenteront de retrouver la Premier League après leur relégation désormais officielle en Championship. Le coach du RC Lens a toujours fait savoir que son rêve était d’entrainer en Angleterre, et il sera certainement difficile pour lui de dire non longtemps. Néanmoins, cette rumeur risque de faire grincer les dents dans l’Artois, où Still n’était au départ pas nommé pour seulement une saison.