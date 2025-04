Kolo Muani, le PSG victime d’un plan diabolique

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de la Juventus, Randal Kolo Muani n’a pas démarré une seule rencontre en tant que titulaire. Le joueur prêté par le Paris Saint-Germain est victime d’un plan diabolique du club turinois.

Quelques jours avant la fermeture du mercato hivernal 2025, Randal Kolo Muani quittait le Paris Saint-Germain pour trouver une situation plus confortable à la Juventus. Grâce à un temps de jeu et une confiance retrouvée, il a inscrit 5 buts lors de ses 3 premiers matchs disputés sous les couleurs du club turinois. Mais depuis, plus rien. Muet depuis le 7 février dernier, l’attaquant tricolore a toutefois bénéficié de la confiance que lui accordait Thiago Motta. Un temps désormais révolu puisque depuis le remplacement de ce dernier par Igor Tudor, Randal Kolo Muani n’a plus commencé une seule rencontre en tant que titulaire. Selon @Djameel_ sur X, RKM est victime d’un plan bien ficelé de la direction turinoise.

Kolo Muani ne joue pas pour coûter moins cher

Trois matchs sont passés depuis l’arrivée d’Igor Tudor et Randal Kolo Muani a perdu sa place dans le onze titulaire. Avec seulement 47 minutes de temps de jeu cumulées sur ces trois rencontres, le joueur prêté par le PSG doit prendre son mal en patience. Et ça risque d’ailleurs d’être encore long. Comme l’indique Djamel, l’actuel entraineur de la Juventus a reçu comme consigne de faire jouer Dušan Vlahović au détriment de Kolo Muani. L’objectif est de valoriser l’attaquant serbe, dont le départ est attendu l’été prochain, tout en faisant baisser la valeur de l’attaquant parisien.

En privant Randal Kolo Muani de temps de jeu, la Juventus se donne des arguments à faire valoir dans les futures négociations avec le Paris Saint-Germain. Le club de la Vieille Dame espère en ce sens l’acheter ou prolonger son prêt à un coût beaucoup plus faible. Une stratégie purement économique qui n’aidera pas RKM à retrouver de la confiance.