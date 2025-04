OM ‍: L'Arabie Saoudite va trancher le cas Greenwood

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Même si ses dernières semaines sont difficiles, Mason Greenwood a redoré son blason à l'OM cette saison. Très convoité au mercato, l'Anglais est désormais dans le viseur de l'Arabie Saoudite. Le Royaume est prêt à faire sauter la banque pour l'attaquant phocéen.

La Ligue 1 aura fait beaucoup de bien à Mason Greenwood. Avant son arrivée à l'Olympique de Marseille, l'Anglais avait une réputation sulfureuse avec les accusations de violences de sa compagne il y a quelques années. Neuf mois plus tard, l'attaquant est à nouveau une valeur sûre du mercato européen. Finis les doutes l'entourant, Greenwood est une cible de choix au mercato. Si un retour en Angleterre apparaît encore difficile, le joueur de l'OM peut atterrir dans de très nombreux clubs l'été prochain. Le FC Barcelone est notamment apparu dans le dossier.

L'Arabie Saoudite offre 90 ME pour Greenwood

Le club catalan faisait figure de favori avant l'irruption soudaine de l'Arabie Saoudite. Selon Fichajes, le Royaume ne va pas faire les choses à moitié pour Mason Greenwood. Il est prêt à offrir 90 millions d'euros pour l'attaquant anglais cet été. Une somme énorme qui fera saliver Pablo Longoria, même si l'OM ne touchera que la moitié de cette somme. Manchester United a inclus une clause dans le contrat de son ancienne pépite. Les Red Devils et l'Olympique de Marseille récupèreraient donc chacun 45 millions d'euros.

Oferta de 90 millones por Mason Greenwood.https://t.co/XJSkZz4XPq — Fichajes.net (@fichajesnet) April 12, 2025

Une telle inflation est due à la forte demande saoudienne. Le PIF (Fonds Souverain d'Investissement d'Arabie Saoudite) gère les plus gros clubs de son championnat comme Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad. Ces trois équipes veulent Mason Greenwood au mercato. D'abord totalement opposé au départ de l'Anglais, l'OM risque bien de céder. Et ce ne sont pas les prestations indigentes du joueur en ce moment qui vont pousser Pablo Longoria à le verrouiller. Samedi, sur la pelouse de Monaco, l'ex-star de Manchester United a encore livré une performance très décevante. Nul doute que si une telle offre parvient sur le bureau de Pablo Longoria, elle sera donc acceptée dans la minute même si de son côté, Roberto De Zerbi est persuadé de pouvoir tirer beaucoup plus de Mason Greenwood que ce qu'il y parvient actuellement.