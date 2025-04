Surréaliste, Bruno Lage exige d'entrainer l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

John Textor ne manque pas de travail ces derniers mois, que ce soit avec l'OL, Botafogo, Molenbeek ou encore Crystal Palace. Le businessman américain ne fait d'ailleurs pas toujours l'unanimité chez ses ex-collaborateurs.

L'OL peut profiter du soutien économique de John Textor depuis quelques mois maintenant. L'homme d'affaires a pour but de remettre les Gones sur le devant de la scène en France et en Europe. Pas une mince affaire, surtout que Textor peine à convaincre les instances françaises quant à sa solidité financière. Il faut dire que l'homme fort d'Eagle a d'autres clubs à gérer, en l'occurrence Molenbeek, Botafogo et Crystal Palace. Très souvent, lorsque les situations se compliquent, John Textor profite de ses clubs pour renflouer les caisses en transférant joueurs et entraîneurs entre eux. Problème, certains ont apparemment été mis de côté.

Textor salement accusé

Ces derniers heures, on apprend en effet via The Telegraph que Bruno Lage réclame près de 5 millions d'euros à Eagle et John Textor suite à son licenciement de Botafogo au mois d'octobre 2023 après 15 matches à la tête du club carioca. La raison ? Aucun poste ne lui a été proposé à Crystal Palace ou à l'OL. Dans le document qu'a pu apercevoir le média britannique, Bruno Lage avait un bail, signé par John Textor, qui prévoyait que l'Etasunien devait lui donner le rôle d'entraîneur principal d'un des deux clubs. Conscient de la polémique à son sujet, Eagle a récemment décidé de réagir par un communiqué : « Lage a lui-même annoncé qu'il faudrait le licencier, alors qu'il quittait une conférence de presse en direct après le match de Botafogo contre son plus grand rival, lors d'un match crucial de la Serie A du Championnat brésilien 2023. Son propre renoncement à son poste de direction constituait une violation manifeste de son accord, et Eagle Football reste surpris qu'il qualifie son départ de rupture unilatérale ».

Voilà en tout cas une polémique qui met dans l'embarras Eagle et pointe les méthodes de John Textor dans un timing loin d'être favorable pour l'Américain. Bruno Lage entraineur de l'OL, c'était donc presque prévu dans le contrat, mais cela n'aura probablement jamais lieu tant que Textor sera en place.