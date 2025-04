PSG ‍: Emiliano Martinez est un amour et il le prouve

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Depuis son comportement lors de la finale du Mondial 2022 contre les Bleus, l’Argentin Emiliano Martinez n’a pas la cote en France. Comme pressenti, le Parc des Princes lui a réservé un accueil hostile mercredi. Mais le gardien d’Aston Villa n’est peut-être pas si détestable finalement.

Si de nombreux Français ont pris du plaisir mercredi soir, ce n’est pas seulement grâce à la victoire du Paris Saint-Germain contre Aston Villa (3-1). Dans la cage des Villans se trouvait un certain Emiliano Martinez, personnage détesté dans l’Hexagone depuis 2022. Beaucoup étaient donc ravis de le voir en difficulté et surtout impuissant sur les missiles de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia. Le tout pendant que le Parc des Princes le sifflait à chaque ballon, sans parler des insultes entendues.

L'autre facette d'Emiliano Martinez

Il faut dire que l’Argentin n’avait rien fait pour calmer le jeu avant ce quart de finale aller de Ligue des Champions. En débarquant à Paris mardi avec une casquette aux couleurs de son pays, et avec un coq ajouté, Emiliano Martinez ne pouvait que relancer l’animosité qu’il avait lui-même provoquée lors de la finale du Mondial au Qatar. Tout le monde se souvient de son comportement agaçant pendant la séances des tirs au but, mais aussi de son chambrage maladroit envers Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

"Ce que vous n'avez pas vu" de la victoire du PSG contre Aston Villa c'est dispo PARTOUT et gratuitement 🖥️#UCL | #PSGAVL pic.twitter.com/ORQFN25Xgk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 12, 2025

Autant dire que le portier des Villans a tout du personnage insupportable. Et pourtant, le bourreau de l’équipe de France peut aussi montrer une facette beaucoup moins désagréable. La preuve avec les nouvelles images révélées par le diffuseur Canal+. On y voit Emiliano Martinez saluer Ousmane Dembélé avant un corner en faveur du Paris Saint-Germain. Mais la séquence la plus surprenante concerne l’après-match, lorsque le champion du monde a pris la peine de féliciter Désiré Doué pour son but. « Belle finition », a lancé le dernier rempart de l’Albiceleste avec un fair-play qu'on ne soupçonnait pas.