TV ‍: Nasser Al-Khelaïfi enterre le projet de chaîne 100% Ligue 1

Par Corentin Facy

La création d’une chaîne 100 % Ligue 1 de la LFP pourrait être une alternative crédible en cas de départ de DAZN cet été. Mais à ce jour, Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas entendre parler de cette hypothèse.

Un an seulement après son arrivée dans le paysage audiovisuel français, DAZN envisage de tout plaquer. La plateforme anglaise a payé 400 millions d’euros pour huit matchs de Ligue 1 par journée, mais n’est pas du tout satisfaite de son nombre d’abonnés, qui dépasse à peine les 500.000 selon les derniers chiffres. Le Netflix du sport accuse une perte sèche comprise entre 200 et 250 millions d’euros cette saison et pourrait décider de limiter la casse en se retirant de la diffusion de la Ligue 1 dès la fin de la saison 2024-2025. En cas de départ précipité de DAZN, la Ligue de Football Professionnel pourrait brandir comme solution miracle la création de sa propre chaîne, avec la diffusion de 100% des matchs et de contenus exclusifs.

Une solution qui convainc de plus en plus d’observateurs, y compris Daniel Riolo. Mais pour le journaliste de RMC, qui s’est exprimé à ce sujet dans l’After Foot, la position de Nasser Al-Khelaïfi est un frein pour l’instant rédhibitoire à la création de cette chaîne de la LFP. « Avec les chiffres de la Ligue, il faut se méfier. 2 millions d’abonnés selon la LFP ? Il faut prendre la tranche basse, il ne faut pas partir là-dessus. Il faudrait partir de quelque chose de modéré. Il faut se baser sur Amazon, qui avait un peu au-dessus du million d’abonnés, c’est quelque chose d’envisageable sans sombrer dans la folie. 400 millions d’euros de revenus par an avec une chaîne de la Ligue, ce serait déjà énorme » a d'abord analysé Daniel Riolo avant de poursuivre.

Al-Khelaïfi bloque la création de la chaîne de la Ligue

« Il y a un truc qui va bloquer éternellement, c’est la position de Nasser Al-Khelaïfi. Si Nasser ne veut pas de cette chaîne, ils ne pourront pas y aller. C’est lui qui ne voulait pas en entendre parler et qui était prêt à quitter les débats l’été dernier quand c’était en discussions, c’est lui qui a la clé » a commenté le journaliste, convaincu que le président du PSG est toujours opposé à la création de cette chaîne pour le moment, au contraire par exemple de John Textor ou encore de Joseph Oughourlian, qui militaient eux pour cette solution dès l’été dernier plutôt que de choisir DAZN. Reste maintenant à voir comment ce feuilleton des droits TV évoluera l’été prochain, et si Nasser Al-Khelaïfi acceptera de revoir sa position à ce sujet.