Catastrophe pour l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, le Stade de Reims a remporté un succès précieux sur la pelouse du RC Lens. Les Champenois ont fait un grand pas vers le maintien, au grand dam de l'AS Saint-Etienne, plus que jamais dos au mur en championnat.

Le Stade de Reims va mieux et l'a démontré face au RC Lens ce vendredi soir à Bollaert. Si tout n'a pas été parfait, l'équipe entrainée par Samba Diawara est repartie avec les 3 points. De quoi pouvoir souffler un peu concernant le maintien. Barragistes avant le coup d'envoi à Lens, les Rémois sont désormais 14es, avec 6 points d'avance sur l'AS Saint-Etienne, premier relégable. Les Verts n'auront donc pas le choix ce dimanche : il faudra gagner à domicile face au Stade Brestois, sous peine de sans doute dire adieu à la Ligue 1 (ou du moins à un maintien direct).

L'AS Saint-Etienne n'a plus vraiment le choix

Ces dernières heures, le média Peuple Vert rappelle en effet que la situation à Saint-Etienne s'est compliquée après le succès du Stade de Reims dans le nord de la France : « Avec cette victoire, l'ASSE compte six points de retard sur Reims, quatre points sur Le Havre, barragiste provisoire : un gouffre pour les Verts. Sans victoire face à Brest, l'ASSE aurait quasiment les deux pieds en Ligue 2 ». Les Verts savent donc ce qui leur reste à faire s'ils veulent avoir une chance de refouler les pelouses de l'élite la saison prochaine. En cette fin de saison, le club du Forez doit encore affronter le Stade Brestois, l'OL dans le derby, le RC Strasbourg, l'AS Monaco, le Stade de Reims et le Toulouse Football Club. Du lourd pour un AS Saint-Etienne friable défensivement et qui va devoir serrer la vis pour glaner le plus de points possible.