MHSC ‍: Delort lâche le club pour le padel ‍!

Dans : MHSC.

Par Mehdi Lunay

Montpellier file tout droit en Ligue 2. Un échec sportif difficile à digérer pour les supporters héraultais et c'est encore plus dur au vu du comportement de certains cadres du vestiaire.

Dernier de Ligue 1, Montpellier paie le prix d'un recrutement trop faible. Les jeunes joueurs sont trop tendres et les plus expérimentés ne répondent pas aux attentes sur le terrain. Pire, les attitudes des cadres sont régulièrement pointées du doigt. Téji Savanier avait fait parler de lui pour s'être vanté de son salaire en coupe de France. C'est désormais au tour d'Andy Delort de défrayer la chronique. Ce vendredi, le nouvel entraîneur du MHSC Zoumana Camara a annoncé en conférence de presse que l'attaquant était incertain pour le match à Angers dimanche. L'ancien joueur de Nice et Caen notamment aurait été malade pendant deux jours en début de semaine. Une explication vite démontée par la journaliste Tiffany Henne.

Malade en début de semaine ? pic.twitter.com/hWgZ8ntliY — Flo 'Siro' Teiss (@flo_teiss) April 11, 2025

Cette dernière a mis en lumière la participation de Delort à un tournoi de padel lundi dernier, pendant sa supposée convalescence. L'international algérien a remporté la compétition mais les supporters ne risquent pas de le célébrer. Un épisode qui en dit long sur le manque de motivation des Montpelliérains en cette fin de saison et sur l'investissement discutable des cadres comme Andy Delort dans la lutte pour le maintien.