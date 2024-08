DAZN n'a pas payé sa facture, Canal+ renonce au procès

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Au dernier moment, Canal+ a officialisé un accord pour diffuser DAZN, mais le diffuseur de la Ligue 1 n'a pas rejoint le bouquet sport de C+. Et pour cause, la relation était tendue entre les deux chaînes.

Si DAZN est désormais diffuseur officiel de huit des neuf matchs de chaque journée de Ligue 1, la saison passée le groupe anglais avait déjà signé un accord avec Canal+ afin de diffuser deux matchs que la chaîne cryptée avait encore dans son catalogue. Pour cela, DAZN avait accepté de payer 60 millions d'euros pour un an. Sauf que Canal+ n'a pas été réglé en temps et en heure de certaines échéances et a finalement décidé de porter l'affaire devant le tribunal de commerce. De son côté, DAZN affirmait ne pas avoir atteint ses objectifs en matière d'abonnés, estimant que Canal+ lui avait clairement survendu l'impact de ces deux chaînes. De plus, le Netflix du Sport ajoutait que la chaîne dirigée par Maxime Saada n'avait pas joué le jeu pour développer son application permettant de s'abonner directement à DAZN.

Canal+ et DAZN se sont entendus au dernier moment

TV : DAZN « se fout » de la Ligue 1, il pique sa crise https://t.co/i4kguiXnmj — Foot01.com (@Foot01_com) August 28, 2024

De quoi faire trembler la Ligue 1 qui a vendu 400 millions d'euros les droits de la presque totalité du championnat à DAZN, avec des clauses liées au nombre d'abonnés de la chaîne. Cependant, le média spécialisé L'Informé annonce que si Canal+ a finalement accepté de réintégrer DAZN dans ses services quelques jours seulement avant la reprise de la Ligue 1, c'est qu'un arrangement a été trouvé, au point même que Canal+ a renoncé à son action en justice sur le sujet des 60 millions d'euros. « Visiblement, le duo a finalement trouvé un terrain d’entente. Puisque l’Informé a appris que Canal+ s’est désisté de sa plainte en juin dernier. Peut-être en raison de leur nouveau pacte ? Le 13 août dernier, tous deux ont en effet dévoilé un second accord de distribution dans lequel la filiale de Vivendi a accepté de commercialiser l’offre de DAZN. Interrogés sur cette affaire, les deux acteurs n’ont pas souhaité faire de commentaires », précise Emmanuel Paquette. On espère pour les 18 clubs de Ligue 1 que DAZN respectera son échéancier même si le nombre d'abonnés n'est pas à la hauteur, la diffuseur de la L1 attendant 1,5 million d'abonnés en fin de saison.