LdC ‍: Génésio fait tomber les gros, son secret enfin révélé

Dans : LOSC.

Par Adrien Guyot

Homme des grands rendez-vous, Bruno Génésio confirme avec le LOSC qu’il a la recette pour battre les gros. Après le Real, c’est l’autre club de la capitale espagnole, l’Atlético, qui est tombé contre Lille. L’entraîneur français livrait les secrets de sa méthode lorsqu’il était à l’OL.

Le LOSC a encore frappé fort en Ligue des Champions. Après avoir battu le Real Madrid lors du précédent match (1-0), les Dogues ont réédité leur performance sur le terrain de l’Atlético (1-3), l’emportant au Wanda Metropolitano malgré une équipe remaniée au coup d’envoi. L’homme des grands rendez-vous se nomme bien Bruno Génésio, encore auteur d’un plan tactique très réussi dans la capitale ibérique. Il y a quelques années, lors d’un entretien accordé à Vestiaires Coaching, l’ancien entraîneur de Rennes expliquait sa méthode au moment où il entraînait l’Olympique Lyonnais : «Dans la semaine précédent le match, on ne passe pas plus de temps à décortiquer le jeu du PSG, que celui de Caen. Il y a certes des petites choses qui changent car le plan de jeu ne sera pas le même selon que vous affrontez Manchester City ou Toulouse. Mais pour le reste, nous travaillons surtout nos principes», explique-t-il.

Des images illustrant la cohésion d’équipe pour Génésio

🚨🇫🇷 Lille have beaten Real Madrid and Atletico Madrid in the UCL this season! 😳



✅ 1-0 win vs Real Madrid

✅ 3-1 win vs Atletico Madrid



Bruno Genesio masterclass... 👨‍🍳 pic.twitter.com/gdjMe5wmUw — EuroFoot (@eurofootcom) October 23, 2024

Le technicien de 58 ans a également expliqué qu’il se concertait avec ses adjoints et leur demandait régulièrement leurs avis sur l’équipe alignée pour un match ainsi que le système : «L'important pour moi est que l'échange soit emprunt de sincérité. Il ne s'agit pas de me dire oui pour me faire plaisir. Ensuite seulement on met en commun et les discussions, parfois animées, commencent. Parce que faire une équipe est donné à tout le monde, mais Pourquoi celle-là ? Pourquoi lui ?. Cela peut durer des heures, et à la fin, c'est toujours moi qui tranche», continue-t-il. Ce n’est pas tout, car Génésio n’hésite pas à illustrer le caractère qu’il souhaite voir de son équipe avec des images issues de films, comme il l’explique notamment avant la rencontre gagnée sur la pelouse de Manchester City (1-2), équipe qui n’a d’ailleurs plus perdu une rencontre à domicile en Ligue des Champions depuis la venue de l’OL à l’automne 2018 lors de la phase de poules.

«A Kiev, à la fin de ma causerie, j'avais passé la vidéo du fameux discours d'Al Pacino extrait du film L'enfer du dimanche. À la Juve, j'avais utilisé des images d'alpinistes en cordée afin d'illustrer mon propos autour de la cohésion d'équipe. Avant d'affronter City, on sortait d'un match complètement raté face à Caen. Tout le monde nous promettait une boucherie. Quand j'ai préparé ma causerie, je me suis dit qu'il fallait que je transpire malgré tout la confiance. Je crois que l'impact dans ces moments-là est réel car on transmet nos émotions. J'ai donc insisté d'emblée sur le fait qu'il fallait croire en nous, parce qu'on l'avait déjà fait face à de grosses écuries», rappelait-il à l’époque. Désormais, Génésio est le seul entraîneur avec Klopp à avoir battu Guardiola, Ancelotti, Mourinho et Simeone. On peut légitimement confirmer que sa méthode est efficace.