Lille construit un stade rouge pour faire tomber Dortmund

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Une semaine après avoir arraché un nul (1-1) à Dortmund, Lille reçoit mercredi soir le club allemand pour une place en quart de finale de la Ligue des champions. Les supporters du LOSC veulent faire mieux que le célèbre mur jaune.

En déplacement mardi dernier au Signal Iduna Park, les fans lillois ont découvert la fameuse tribune où sont passés les plus virulents des supporters du Borussia Dortmund. Le Mur Jaune a tenu son rôle, mais cela n'a pas empêché le LOSC de repartir d'Allemagne avec un match nul qui lui laisse toutes ses chances dans la course à un ticket pour la suite de la Ligue des champions. Mais pour assurer à l'équipe de Bruno Genesio un soutien maximum, les supporters nordistes ont lancé une opération afin que le stade Pierre-Mauroy se transforme non pas en mur rouge, mais en stade rouge. Via les réseaux sociaux, Les Dogues Virage Est lancent un appel à l'ensemble de ceux qui auront un billet pour ce match contre le dernier finaliste de la Ligue des champions.

Le stade de Lille tout en rouge contre Dortmund

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DVE LILLE 1989 (@doguesvirageest)

« Nous demandons à TOUT LE PEUPLE LILLOIS de venir au stade en rouge. Que vous soyez DVE, sympathisant, habitué ou visiteur occasionnel du Grand Stade: ici ça ne sera pas un mur, mais un stade entier qui sera rouge! Il faudra un stade des grands soirs pour balayer notre adversaire et accéder au 1/4 de final de la plus grande des compétitions européennes. Mercredi TOUS EN ROUGE!! », indique le principal groupe de supporters du LOSC avant ce rendez-vous historique. De même, il est demandé aux fans lillois de venir dès 17h45 au Stade, car cette rencontre se jouera à 18h45 et les supporters veulent montrer leur soutien à l'équipe de Bruno Genesio dès l'échauffement. L'ambiance s'annonce donc bouillante à Lille, en espérant que cela dope le LOSC plutôt que cela ne l'inhibe.