LOSC ‍: Zhegrova, c’est plus fort que Vinicius et Mbappé

Par Adrien Guyot

Homme fort du LOSC depuis de nombreux mois, Edon Zhegrova affole les compteurs en termes de dribbles réussis. Il confirme qu’il est l’un des joueurs les plus fiables de l’effectif lillois, qui disputera la Ligue des Champions cette saison.

La saison 2023/2024 a été celle de la révélation pour Edon Zhegrova. L’ailier kosovar a réalisé un exercice plein sous les ordres de Paulo Fonseca (12 buts et 10 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues). Malgré des velléités de départ, le joueur est toujours présent dans le Nord et a déjà été décisif cette saison, lors du tour préliminaire de Ligue des Champions contre Fenerbahçe. Pour continuer à être performant sur toutes les compétitions avec Bruno Génésio, Lille aura besoin d’un Edon Zhegrova au même niveau que ces derniers mois. En tout cas, le milieu offensif de 25 ans s’est affirmé comme l’une des valeurs sûres du championnat de France sur l’ensemble de la saison dans un domaine en particulier : les dribbles, qui sont sa spécialité.

Zhegrova devant Mbappé et Vinicius au niveau des dribbles

Avec 90 dribbles réussis sur 177 tentés la saison dernière, Edon Zhegrova est l’un des joueurs qui réussi le plus de dribbles en Ligue 1 !



Mieux, il fait partie des meilleurs dribbleurs des cinq grands championnats européens, devant Vinicius et Mbappé (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/G6Ga4wVrhH — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 1, 2024

Comme le rapporte Téléfoot, l’émission de TF1, Zhegrova a réussi 90 dribbles sur 177 tentés l’an dernier, ce qui en fait l’un des meilleurs dribbleurs des cinq grands championnats européens, devant des joueurs comme Kylian Mbappé ou encore Vinicius Junior. Ancien joueur et désormais consultant TV Benoît Cheyrou vante les qualités de Zhegrova : «Je ne suis pas étonné de sa réussite. Avec un jeu qui l’isole en un contre un côté droit, bien aidé par ses défenseurs qui offrent l’espace, et surtout ce un contre un dans lequel il est très à l’aise.» Sous contrat dans le Nord jusqu’en 2026, le principal intéressé espère faire vivre de belles émotions à ses supporters dans une saison qui doit être celle de la confirmation avant d’aller voir plus haut, ce qui représente la suite logique de sa carrière.