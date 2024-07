Aïssa Mandi refuse l’Arabie Saoudite et fonce à Lille

Très joli coup du LOSC sur le marché des transferts puisque le club nordiste s’apprête à accueillir Aïssa Mandi. Le défenseur algérien a donné son accord à Lille, malgré des intérêts en Arabie Saoudite.

A la recherche d’un défenseur central d’expérience pour compenser le départ de Leny Yoro à Manchester United, Lille avait exploré plusieurs pistes ces dernières semaines. Intéressé par Samuel Gigot, devenu indésirable à l’OM avec la nomination de Roberto De Zerbi, le club nordiste a finalement accéléré en sous-marin sur le transfert d’Aïssa Mandi. A un an de la fin de son contrat, le défenseur algérien de Villarreal (32 ans) va s’engager avec les Dogues. A en croire les informations de Foot Mercato, un accord a été trouvé entre le joueur et Lille, qui a devancé le club saoudien d’Al-Kholood, qui était également sur les rangs mais qui n’a pas obtenu le feu vert de l’ancien défenseur de Reims.

De son côté, Fabrizio Romano va plus loin en affirmant sur son compte X que le numéro 2 de la sélection algérienne va passer sa visite médicale dans les 48 heures à venir à Lille avant de s’engager pour deux ans en faveur des Dogues. L’indemnité du transfert d’Aïssa Mandi n’a pas fuité, mais c’est un très beau coup que s’apprêtent à réaliser Bruno Genesio et les dirigeants lillois sur ce marché des transferts. Joueur fiable de Liga ces dernières saisons, l’international algérien (97 sélections) a légèrement moins joué l’an passé avec seulement 22 matchs disputés toutes compétitions confondues sous les couleurs de Villarreal.

🔴🇩🇿 Aïssa Mandi, set to undergo medical in 48h as new Lille player from Villarreal.



Permanent transfer for the defender who’s joining on two year contract until June 2026.



It’s happening despite proposals from Saudi, as @Santi_J_FM reports. pic.twitter.com/LRZChWqEJo