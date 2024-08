Le PSG et le Real recalés, Ethan Mbappé s’explique

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Ethan Mbappé a choisi de passer professionnel à Lille. Le milieu de terrain avait pourtant d’autres options séduisantes. Mais le club de la capitale et le Real Madrid n’ont pas réussi à le convaincre.

Dans l’ombre de son frère Kylian au Paris Saint-Germain, Ethan Mbappé dispose tout de même d’une belle cote sur le marché des transferts. Le milieu de 17 ans, libre après la fin de son contrat stagiaire dans la capitale, a choisi le LOSC pour continuer sa progression. Mais d’autres formations se sont battues pour l’accueillir, assure le président lillois Olivier Létang, fier de son coup.

Ethan Mbappé avait l'embarras du choix

« Je tiens de nouveau à remercier Ethan et ses parents pour la confiance. Il y avait beaucoup de possibilités pour eux, a révélé le patron nordiste en conférence de presse. La première c’était de rester au PSG, la deuxième c’était d’aller au Real Madrid. Après il y avait un certain nombre de clubs comme Séville, Dortmund, l’Ajax. » Alors pourquoi Ethan Mbappé a-t-il privilégié le quatrième de Ligue 1 ?

« J’ai choisi le LOSC car je pense qu’il fallait trouver le bon projet pour moi. Mais surtout à mon âge, quitter la France n’était pas une belle option, a expliqué l’ancien titi, prêt à se faire un prénom au plus haut niveau. Je pense que c’était important de créer mon propre chemin parce que je pense qu’au PSG on me voyait beaucoup sous l’ombre de mon frère. Il fallait que je crée mon propre chemin, ma propre histoire, et je pense que le LOSC était le bon choix pour tout ça. Je veux créer ma propre histoire. »

🎙️ E. Mbappé : « Ça va beaucoup mieux aujourd’hui suite à ma blessure à la cheville. Je vais pouvoir reprendre l’entrainement aujourd’hui. » pic.twitter.com/TU4HzgYaB3 — LOSC (@losclive) August 1, 2024

Se détacher de Kylian Mbappé devenait une nécessité pour le néo-Lillois, forcément affecté par les comparaisons dès son plus jeune âge. « C’est compliqué au début car il faut toujours être bon, on va vous critiquer et attendre de vous qu’on soit comme son frère, alors que ce n’est pas le cas. C’est difficile de porter ce nom mais j’y arrive parfaitement. J’essaye d’écrire mon histoire », a répété Ethan Mbappé, qui sera malgré tout attendu au tournant chez les Dogues.