Lille ‍: Tiago Djalo à la Juventus, fin du feuilleton ce lundi

En fin de contrat avec Lille en juin prochain, Tiago Djalo va officiellement rejoindre la Juventus Turin dans les heures à venir.

Solide défenseur du LOSC depuis 2019, Tiago Djalo va officiellement quitter les Dogues dans les heures à venir. A en croire les informations de Fabrizio Romano, tout est en place pour la signature du défenseur portugais à la Juventus Turin. Le transfert va s’élever à 3,5 million d’euros pour Tiago Djalo, attendu lundi en Italie afin de passer sa visite médicale. Alors qu’un prêt de six mois était évoqué, le défenseur va bel et bien terminer la saison à la Juventus Turin. Un joli renfort pour le club turinois alors que Djalo suscitait l’intérêt de nombreux clubs européens, notamment en raison de sa situation contractuelle. La Vieille Dame a fait le choix de payer une indemnité de transfert plutôt que de prendre le risque de voir filer Tiago Djalo en tant que joueur libre dans les mois à venir.

Tiago Djaló, landing in Turin tonight as Portuguese defender will then undergo medical tests as Juventus player on Monday.



Deal and plan confirmed. He's 100% NOT leaving Juventus on loan.