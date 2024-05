Lille s’écroule, Paulo Fonseca passe aux aveux

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Devant au score à 2-0 puis à 3-2, Lille s’est inexplicablement écroulé dans les dernières minutes d’un match totalement dingue face à l’OL lundi soir (3-4). Une défaite que l’entraîneur Paulo Fonseca prend pour lui.

Cette saison, tout ou presque sourit à Paulo Fonseca, l’entraîneur du LOSC. Mais lundi soir, le coach portugais n’a pas été très inspiré dans ses changements, et la sanction est immédiatement tombée. En fin de match, alors que son équipe menait au score, Paulo Fonseca a pris à la surprise générale la décision de sortir son meilleur attaquant Edon Zhegrova pour faire entrer un défenseur, Alexsandro. Un choix d’autant plus surprenant que l’attaquant kosovar de 25 ans était entré en jeu en première mi-temps. Ce changement n’a pas été le plus inspiré de la saison de Paulo Fonseca car ensuite, Lille s’est contenté de défendre très bas et très mal puisque les buts lyonnais se sont enchaînés. Après la défaite de son équipe au terme d’un scénario hollywoodien, Paulo Fonseca a assumé sans sourciller ses responsabilités et a estimé qu’il était le principal fautif dans le camp lillois.

Paulo Fonseca tente de se justifier

« On a fait une très bonne première partie de rencontre. Mais, dans un deuxième temps, c'est difficile à expliquer, nous n'avons plus voulu jouer. Nous avons donné le ballon à Lyon. J'ai expliqué aux joueurs que pour bien défendre, nous devions l'avoir. Mais nous n'avons fait que défendre. Dans ces conditions, je pense que faire entrer un défenseur était la meilleure option. Il était là pour faire ce travail défensif. Ce changement, c'était en raison des caractéristiques de Zhegrova (son moindre travail défensif). La vérité est que nous n'avons pas joué. J'ai pensé que si nous n'avions plus le ballon, nous devions mieux défendre. C'est pourquoi j'ai fait entrer Alexsandro. Il n'y a pas de problème : j'assume mes responsabilités pour les changements, les choix et le résultat » a lancé Paulo Fonseca, qui assume sans problème ses torts et qui ne referait sans doute pas ce changement si demain, le match devait être rejoué. Mais ce qui est fait est fait, et Paulo Fonseca ne peut plus revenir en arrière. A n’en pas douter, le coach portugais aura du mal à digérer ce revers face à l’OL, tant la victoire lui tendait les bras.