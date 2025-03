David reçoit une offre diabolique pour quitter Lille

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Lille à la fin de la saison, Jonathan David est plus que jamais sur le départ. D’autant que Manchester United est très intéressé à l’idée de récupérer gratuitement le buteur canadien.

Auteur de 107 buts avec Lille depuis sa signature dans le Nord en provenance de La Gantoise, Jonathan David arrive en fin de contrat et pour Olivier Létang, le prolonger promet d’être une mission périlleuse. Il faut dire que logiquement, l’attaquant lillois est très courtisé. Ses prestations et sa situation contractuelle font de lui une belle opportunité de marché pour plusieurs grands clubs européens, notamment en Angleterre, où le Canadien est très apprécié. West Ham a par exemple manifesté son intérêt pour Jonathan David, mais l’ex-gâchette de La Gantoise vise plus haut et sa patience pourrait être récompensée.

Manchester United accélère pour Jonathan David

A en croire les informations du site britannique Team Talk, Manchester United est récemment venu aux renseignements pour le buteur de 25 ans. Les Red Devils vont même contacter dans les jours à venir les représentants de Jonathan David afin de connaître les conditions d’une signature de l’attaquant lillois. La preuve que chez les Diables Rouges, on se penche sérieusement sur la venue de Jonathan David, lequel pourrait véritablement passer un cap dans sa carrière avec un départ de Lille pour rejoindre Manchester United.

🇨🇦🗣️ Jonathan David drops a clue about his future



💬 "I have to push myself at the very highest level"https://t.co/G7QibTkbfp — TEAMtalk (@TEAMtalk) March 26, 2025

La question est maintenant de savoir si l’attaquant canadien sera d’accord pour filer dans un club non-qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, puisque sauf en cas de sacre en Europa League, l’équipe de Ruben Amorim ne disputera pas la C1 la saison prochaine. Un échec sportif qui pourrait priver Manchester United de plusieurs recrues potentielles. Reste à voir si en ce qui concerne Jonathan David, cela sera susceptible de remettre en cause sa potentielle signature chez les pensionnaires d'Old Trafford alors que le média anglais rapporte que Arsenal, Liverpool et Tottenham sont également attentifs à la situation de l’attaquant nordiste.