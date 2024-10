LOSC ‍: Un joueur se voit déjà à Manchester United

Propriété du LOSC depuis 2020, Angel Gomes s'est installé comme un cadre incontournable des Dogues. Néanmoins, s'il se plaît en France, un club anglais le fait rêver plus que tout.

Même si Mason Greenwood a fait des débuts tonitruants à l'OM, Angel Gomes reste le joueur anglais numéro 1 en Ligue 1. Transféré au LOSC en 2020 puis intégré au groupe professionnel en 2021 après un prêt à Boavista, le milieu de terrain est vite devenu l'un des cadres du club nordiste. Cependant, son contrat expirera en juin prochain. Gomes n'a pas encore prolongé avec Lille, faisant craindre un départ libre à sa direction. Vu son talent, Angel Gomes ne manquera pas de prétendants en Europe. Toutefois, une formation part favorite dans l'esprit du Lillois.

Ce club n'est autre que Manchester United. Une équipe que connaît bien Angel Gomes puisqu'il s'agit de son club formateur. Malheureusement, il avait du quitter le club mancunien à cause de sa relation difficile avec José Mourinho. Le Portugais ne croyait pas au potentiel du milieu de terrain, le lui avouant publiquement devant ses coéquipiers mancuniens. Des moments traumatisants, déjà oubliés par le milieu du LOSC. En effet, interrogé par le quotidien anglais The Times, il a avoué qu'il accepterait de revenir à Manchester United si l'occasion se présente.

🚨🚨| Angel Gomes admits he would never be able to rule out a return to Manchester United amid growing transfer interest in the midfielder.



