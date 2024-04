Ça chauffe pour Umtiti, Lille couvre sa boulette

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Pendant que Lille était éliminé par Aston Villa (2-1, 3-4 tab) jeudi en Ligue Europa Conférence, Samuel Umtiti n’était pas là pour soutenir ses coéquipiers. Le défenseur central du LOSC passait du bon temps au soleil et s’affichait sur les réseaux sociaux. Sa publication a provoqué la colère des supporters. D’où l’intervention de l’entraîneur Paulo Fonseca.

Lille se serait bien passé de cette polémique. Après l’élimination en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, le club nordiste doit gérer la maladresse de Samuel Umtiti. Le défenseur central du LOSC, indisponible depuis son opération au genou gauche en février dernier, n’a pas jugé nécessaire de venir soutenir ses coéquipiers contre Aston Villa jeudi. Pendant que son équipe subissait une élimination cruelle au stade Pierre-Mauroy, le Français passait du bon temps au soleil et sur l’eau.

La story de Umtiti pendant le match c'est pas lui qui disait qu'il voulait remporter une coupe d'Europe aux autres membres de l'équipe ?



Même pas foutu d'être au stade pic.twitter.com/RFewQShne1 — Evanrelscar 🔴⚪️ (@Evanrelscars) April 18, 2024

Son choix aurait pu rester secret. Sauf que l’ancien Lyonnais, qui aurait fêté la victoire des Gones face à Brest (4-3) avec des joueurs rhodaniens dimanche dernier, a eu la mauvaise idée de partager son petit moment de détente dans une story Instagram. Sans surprise, sa publication a provoqué la colère de nombreux supporters qui lui reprochent un manque de professionnalisme et d’implication. Le sujet a donc été abordé pendant la conférence de presse de Paulo Fonseca ce samedi.

Fonseca défend Umtiti

L’occasion pour l’entraîneur lillois de défendre son joueur. « Qu'est-ce que je peux dire ? Sam fait de la récupération. Parfois ici, parfois ailleurs, a réagi le Portugais. Il n’est plus présent ici parce qu’il a besoin de faire de la récupération. Mais nous savons que Sam est toujours avec nous. C'est vrai que ces derniers temps je n'ai pas vu Sam, et je n'ai pas parlé avec lui. Mais je sais qu'il est avec l'équipe. » Arrivé libre l’été dernier, Samuel Umtiti n’a disputé que 13 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Et pas seulement à cause de ses pépins physiques.