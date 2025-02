LdC ‍: Dortmund c’est du très lourd, Lille tremble

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Après une première phase de Ligue des Champions impeccable, Lille ne se voit pas dans la peau du favori pour affronter le Borussia Dortmund. Même si le club allemand est moins bien, il reste le finaliste en titre de la compétition et possède avec Serhou Guirassy le meilleur buteur de la compétition. Des éléments que Sylvain Armand, le dirigeant du LOSC, a tenu à mettre en avant dans la foulée du tirage au sort.

« On préférait Bruges car le déplacement était moins loin. Mais on va jouer une belle équipe. On est déjà très content d’être ici au tirage des 1/8e. On joue le finaliste de la saison passée, qui possède tout de même le meilleur buteur de la Ligue des Champions. A nous d’étudier cette équipe, il y a du jeu en face. On demandera à Thomas Meunier (ancien de Dortmund) ce qu’il en pense. C’est une belle affiche, à nous de déjouer les pronostics car on n’est pas forcément les favoris mais on a envie d’aller voir les quarts de finale », a précisé sur Canal+ Foot l’ancien défenseur central désormais coordinateur sportif avec le LOSC.