Lille touche le jackpot, Létang a pitié des pauvres

Grâce à son parcours en Ligue des Champions, Lille est assuré de toucher des recettes conséquentes. Le club nordiste ne devrait pas trop souffrir d’un éventuel fiasco de DAZN. Mais le président lillois Olivier Létang est plus inquiet pour d’autres formations de Ligue 1.

Quel avenir pour DAZN et la Ligue 1 ? Remontée contre la Ligue de Football Professionnel, notamment à cause d’une lutte contre le piratage jugée insuffisante, la plateforme de streaming a bloqué le versement de la moitié de la dernière échéance. L’instance dirigée par Vincent Labrune va régler la différence en attendant de résoudre le problème. Mais la menace d’un nouveau fiasco se dessine. En cas de réelle crise, certains clubs risquent de souffrir. Ce n’est pas le cas du LOSC qui, grâce à sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, va toucher au moins 75 millions d’euros de la part de l’UEFA.

Mais le président lillois Olivier Létang s’inquiète davantage pour d’autres formations. « La situation est complexe, a commenté le patron nordiste en conférence de presse. Eller dure maintenant. On a eu l’épisode Mediapro, Amazon, maintenant celui-là. Nous, le football français, on doit se poser les bonnes questions. Est-ce qu’on est bien organisé ? Qu’est ce qu’on fait ? On a un championnat de haut niveau. Il suffit de demander à ceux qui viennent de l'étranger. Si vous demandez à Paulo Fonseca, Igor Tudor, Roberto De Zerbi quelle analyse ils font de ce championnat, ils diront qu'il est très fort. »

« Il faut aussi regarder les résultats des clubs français au niveau européen. On a de beaux stades, de belles infrastructures, on a de plus en plus de monde. La question, c'est pourquoi on n'arrive pas à vendre nos droits ? On a dit que ce modèle est fini mais j’ai vu le résultat d’appel d’offres en Allemagne, à plus d’un milliard d’euros. Pour la situation économique, c’est très tendu dans un certain nombre de clubs. On a besoin d’une issue positive. Un contrat existe donc je ne suis pas très inquiet de l’issue de la procédure mais plus à l’urgence pour certains clubs de faire entrer de la trésorerie », a prévenu Olivier Létang.