Olivier Létang trop nerveux, le LOSC au bord de l'implosion ‍?

Par Mehdi Lunay

Lille a subi une défaite inattendue vendredi à Saint-Etienne (1-0). De quoi provoquer l'immense colère de son président Olivier Létang devant la presse. Une sortie jugée excessive dans le vestiaire lillois.

Les défaites font partie du football et elles ne sont que des péripéties dans un championnat comme la Ligue 1. Un homme ne partage toutefois pas ce constat, Olivier Létang. Au moindre faux pas, le président du LOSC sort de ses gonds. Au Slavia Prague, malgré la qualification de Lille pour la Ligue des champions, il avait été très critique envers ses joueurs. Après LOSC-PSG, les arbitres du match étaient cette fois-ci dans son viseur pour un but refusé pour hors-jeu. Vendredi soir, après la défaite du LOSC à Saint-Etienne, il a eu à nouveau des mots très durs concernant ses joueurs. Parlant d'un match « honteux », il a avoué douter de « l’envie de gagner » de ses hommes.

Létang a t-il été injuste avec ses joueurs ?

Un discours brutal mais habituel pour ce président compétiteur. Cependant, selon le journal L'Equipe, cette sortie n'a pas été bien reçue dans le vestiaire nordiste. Tout d'abord, Olivier Létang aurait eu un discours beaucoup plus lisse dans l'intimité du vestiaire après la rencontre. Ensuite, certains éléments de l'effectif ont été blessés par ce discours selon le quotidien sportif français. Ils jugent avoir fait les efforts d'autant qu'ils ont enchaîné un nombre important de matchs depuis la reprise : 4 en Ligue 1 et 4 dans les tours de qualification pour la Ligue des champions.

Même Bruno Génésio a pris ses distances avec son président cette fois-ci, analysant la défaite stéphanoise comme résultant d'un manque d'équilibre et d'expérience de son équipe. La tension est donc grande en interne et, ce au plus mauvais moment possible. Lille doit débuter sa campagne de Ligue des champions face au Sporting Portugal, mardi soir à Lisbonne. Face au champion du Portugal, une nouvelle défaite n'est pas impossible pour le LOSC. Ce serait la quatrième de rang toutes compétitions confondues, mettant encore plus à cran Olivier Létang.