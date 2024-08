Jonathan David sur le départ, coup de tonnerre au LOSC

Dans : LOSC.

Par Adrien Guyot

Valeur sûre du LOSC depuis quatre saisons, Jonathan David est toujours présent dans le Nord de la France malgré ses belles statistiques depuis plusieurs années. A deux semaines de la fin du mercato, Le Canadien est dans le viseur d’un cador de Premier League.

Les prochains jours vont être cruciaux pour le LOSC. Après ses deux rencontres de tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Fenerbahçe, Lille va débuter son championnat ce samedi soir sur la pelouse du Stade de Reims. Une période déjà capitale qui va donner le ton de la saison lilloise. Malgré le départ de Paulo Fonseca qui a été remplacé sur le banc par Bruno Génésio, le serial buteur Jonathan David est toujours bien présent au sein des pensionnaires du Stade Pierre-Mauroy, à un an de la fin de son contrat. Le président Olivier Létang compte toujours sur lui mais il faudra faire attention jusqu’au bout, car une offre de dernière minute au mercato n’est pas exclue. D’ailleurs, une formation de Premier League a déjà bougé ses pions sur ce dossier. D’après les informations de Football Insider, Tottenham, cinquième du dernier championnat d’Angleterre, vise l’ancien joueur de La Gantoise pour pallier un éventuel départ de Richarlison, dont le futur chez les Spurs est de plus en plus incertain.

Après Solanke, Tottenham veut s’offrir David

Jonathan David amongst some of the best in the world for most goals in 2024 in Europe's Top 5 leagues✨🌎#CanMNT (via @Score90_) pic.twitter.com/o9iOahXKNE — CanMNTBible (@CanMNTBible) August 5, 2024

Le club entraîné par Ange Postecoglou vient de s’offrir Dominic Solanke, le buteur de Bournemouth, contre un montant de 75 millions d’euros mais cela ne met pas fin aux rumeurs pour une arrivée d’un autre numéro 9, puisque Richarlison vient de boucler sa deuxième saison à Tottenham et peine à confirmer l’investissement conséquent réalisé par la direction pour le recruter en provenance d’Everton (70 millions d’euros). En raison de sa situation contractuelle, le joueur peut être acheté pour un montant de seulement 30 millions d’euros. Une aubaine pour Tottenham, qui va disputer la Ligue Europa cette saison. A ce prix, les Spurs mais également d’autres formations anglaises qui sont intéressées par ses services vont sûrement passer à l’action très rapidement. A 24 ans, Jonathan David a inscrit 84 buts et délivré 18 passes décisives en 184 rencontres au LOSC toutes compétitions confondues depuis son arrivée en 2020. Il arrive désormais à un tournant de sa vie de sportif professionnel et l’avenir européen de Lille aura certainement un impact direct sur la suite que David risque de donner à sa carrière.