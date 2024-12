LdC ‍: La VAR annule un penalty, Lille enrage

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

11e du classement de la Ligue des Champions, Lille accueille Sturm Graz ce mercredi à 18h45. Un match à domicile qui doit permettre aux hommes de Bruno Genesio de conforter leur place dans le top 24 de la Ligue des Champions et pourquoi pas de viser le top 8 en cas de victoire, directement qualificatif pour les 8es de finale. Au quart d’heure de jeu, le LOSC pensait tenir une occasion en or d’ouvrir le score puisque l’arbitre du match Georgi Kabakov a accordé un penalty aux Dogues pour une faute sur Osame Sahraoui. Mais après visionnage des images, l’arbitre bulgare est revenu sur sa décision et a annulé le penalty accordé à Lille. De quoi provoquer la furie des supporters lillois sur les réseaux sociaux. « Mais il y a largement peno », « Choqué », « Ca arrive que dans un sens », « Honteux, n’importe quoi » ou encore « La corruption » peut-on lire sous la publication X du LOSC. Il reste près d’une heure à l’équipe de Bruno Genesio pour faire en sorte de ne pas regretter ce fait de match défavorable.