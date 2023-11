Le LOSC compte sur Jonathan David pour couler l'OL

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Si prolifique depuis son arrivée à Lille, Jonathan David est en panne de buts cette saison. Son entraîneur lui maintient sa confiance et attend de lui un grand match dimanche contre l'OL. Dernier de Ligue 1, Lyon est la proie idéale pour relancer le Canadien.

Même sans avoir été transféré cet été, Jonathan David a disparu des radars en Ligue 1. Le Canadien est en difficulté devant les buts depuis le début de saison. Auteur de 54 buts en championnat sur les 3 dernières saisons dont 24 la saison dernière, David n'est pas du tout sur les mêmes standards en 2023-2024. Il n'a inscrit que 2 petits buts, contre Nantes et Lorient en août dernier ! Très coté en Europe il y a peu, David est désormais décrié à Lille. Paulo Fonseca n'a pas hésité à le mettre sur le banc pour les gros matchs contre Monaco et l'OM dernièrement. L'attaquant canadien doit se ressaisir dès ce week-end à Lyon.

L'OL, tremplin parfait pour relancer David ?

C'est le message que lui a transmis son entraîneur Paulo Fonseca en conférence de presse. Ce dernier a déjà annoncé que David débuterait le match face à l'OL dimanche. « Il est prêt et il jouera. C’est le seul joueur dont je peux dire qu’il jouera dimanche. C’était une option tactique (de titulariser Yazici) face à Monaco et Marseille. Mais pour moi Jonathan continue d’être un titulaire. Il sait qu’il doit faire un bon match comme il en a fait beaucoup. Il doit reprendre confiance. Il est motivé et travaille très bien », a t-il indiqué.

⚽️ Bloqué à deux buts en championnat et récemment envoyé sur le banc, l'attaquant du Losc Jonathan David devrait démarrer contre Lyon. Son entraîneur Paulo Fonseca lui fait toujours confiance, mais attend un réveil du Canadien.https://t.co/calTA5WcgP — RMC Sport (@RMCsport) November 25, 2023

L'occasion est d'autant plus belle que l'OL a tout d'une victime facile. Dernier de Ligue 1, le club rhodanien ne brille pas vraiment par la solidité de sa défense cette saison. Les Gones ont encaissé 19 buts, ce qui en fait la 16e défense de Ligue 1. En plus, David réussit souvent face à l'OL depuis son arrivée en France en 2020. Il a marqué 4 buts aux Lyonnais en 3 saisons, dont un triplé en mars dernier lors du spectaculaire match nul 3-3 au stade Pierre-Mauroy. Les Lyonnais sont prévenus, eux qui doivent absolument enchaîner un nouveau succès après Rennes pour vite remonter au classement.