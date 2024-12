Kylian Mbappé et Lille, la révélation inattendue

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Aligné dans un rôle inhabituel d’ailier droit mercredi contre Sturm Graz, Mitchel Bakker a marqué pour le plus grand plaisir de son président Olivier Létang, lequel a révélé le rôle de Kylian Mbappé dans l’arrivée de l’ex-latéral gauche du PSG dans le Nord.

Latéral gauche néerlandais de 24 ans passé par l’Ajax, le PSG, le Bayer Leverkusen ou encore l’Atalanta Bergame, Mitchel Bakker a débarqué le 30 août dernier au LOSC sous forme de prêt. Une arrivée dans l’urgence pour le club nordiste, qui recherchait à ce moment une solution pour compenser la sérieuse blessure de son latéral gauche titulaire Ismaïly. Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable de Bruno Genesio, le défenseur néerlandais s’est bien adapté à son nouveau club.

🎙️ Olivier Létang sur Mitchel Bakker et son recrutement cet été : «Il a fait 4h30 de voiture pour qu’on passe un long moment à Monaco en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions (…) J’avais appelé Kylian (Mbappé) qui m’avait dit beaucoup de bien de lui.»#LOSC pic.twitter.com/XPtCgPbhmu — Timothé Crépin (@T_Crepin) December 11, 2024

En plus de sa superbe mentalité, Bakker présente l’avantage d’être polyvalent. La preuve, l’ancien Parisien a joué milieu droit mercredi soir face à Sturm Graz… avec brio, puisqu’il a réussi à marquer un but crucial. Après la victoire des Dogues, Olivier Létang a salué la prestation de Mitchel Bakker et a par ailleurs révélé qu’un certain Kylian Mbappé avait joué un rôle, mineur certes, dans l’arrivée de Bakker au LOSC en donnant son avis sur celui qu’il avait côtoyé au Paris Saint-Germain.

Mbappé a conseillé Lille sur le recrutement de Bakker

« On savait que Bakker était un joueur qui avait beaucoup de qualités. Le transfert s’est fait rapidement car fin août, nous avons eu la blessure d’Ismaily donc il a fallu réagir vite. Il y avait le tirage au sort de la Ligue des Champions, Bakker a pris sa voiture pour nous rencontrer à Monaco. Il a compris le projet, il savait où il venait. On savait que c’était un joueur qui avait beaucoup de qualités. On le connaissait et j’avais appelé Kylian (Mbappé) qui m’avait dis beaucoup de bien de lui au niveau de la personnalité. Il est aimé de tout le monde dans le vestiaire, c’est quelqu’un de très drôle » a révélé Olivier Létang face aux journalistes après la victoire du LOSC sur la pelouse de Pierre-Mauroy contre Sturm Graz lors de la 6e journée de Ligue des Champions. Comme quoi, Kylian Mbappé peut même avoir une influence dans des clubs où il n’est pourtant pas directement impliqué.