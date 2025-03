Le Barça rêve de se gaver sur le dos de Lille

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

En fin de contrat à la fin de la saison, Jonathan David ne prolongera pas avec le LOSC. L’occasion pour les plus gros clubs européens de se positionner sur un dossier qui est déjà très chaud. Parmi eux, le FC Barcelone qui rêve d’en faire le remplaçant de Robert Lewandowski.

Le LOSC peut se mordre les doigts de n’avoir jamais réussi à prolonger Jonathan David. Vu la saison qu’il est en train de réaliser, il aurait à coup sûr permis à la direction des Dogues de faire une jolie vente. Auteur de 23 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec le maillot de Lille, l’international canadien va laisser une belle trace de son passage dans le nord de la France. Tandis que son contrat prendra définitivement fin à l’issue de la saison en cours, de nombreux cadors européens sont à l’affût pour tenter de le convaincre. Plusieurs géants anglais le scrutent, mais c’est en Espagne qu’il espère pouvoir poursuivre sa carrière. Le FC Barcelone compte bien en profiter.

David contre Lewandowski, le Barça y pense

S’il est sur le radar de nombreuses écuries espagnoles, Jonathan David est surtout la priorité du FC Barcelone. La direction catalane songe à recruter dès cet été l’attaquant de pointe qui remplacera Robert Lewandowski, lequel sera en fin de contrat en juin 2026. C’est en tout cas ce qu’indique Gol Digital. Le média espagnol affirme que le club a déjà commencé à nouer le contact avec l’entourage du joueur pour une signature cet été. Dans un contexte économique délicat, signer gratuitement une telle pointure serait une aubaine. En outre, le Barça serait prêt à lui proposer un salaire situé entre 5 et 7 millions d’euros brut par an. Trois fois plus que ce qu’il gagne aujourd’hui avec le LOSC, tout en devenant le 15e plus gros salaire des Blaugranas, seulement.