Lille ‍: Jérôme Rothen zappe Genesio, Daniel Riolo s'indigne

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Lors d’un débat dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a désigné Luis Enrique comme le meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison. Un choix incompréhensible pour son collègue Daniel Riolo qui place le coach du LOSC Bruno Genesio bien au-dessus de son homologue du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique ne laisse personne indifférent. Pour ses choix sportifs parfois inattendus, sa communication et son mépris envers les médias, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’est que rarement épargné par les critiques. L’Espagnol a quand même quelques admirateurs chez les observateurs. Parmi eux, Jérôme Rothen lui a décerné un titre flatteur. Le consultant de RMC l’a en effet désigné comme le meilleur coach de Ligue 1 cette saison.

Luis Enrique fait débat

« Sinon derrière tu as Bruno Genesio (Lille), a poursuivi l’ancien Parisien au terme de la phase aller du championnat. Tu as Eric Roy (Brest) parce qu'avec les moyens qu'il a, ils sont quand même fantastiques. » Comme on pouvait s’y attendre, sa hiérarchie ne fait pas l’unanimité. De nombreux internautes ne comprennent pas le choix de Jérôme Rothen, y compris son collègue Daniel Riolo. De son côté, le journaliste de la radio estime que l’entraîneur du LOSC Bruno Genesio devance nettement Luis Enrique.

Donc un coach qui est 3e avec bcp bcp moins de moyens, qui est sur 20/21 matches sans défaite et largement mieux classé que le PSG en LDC et qui en plus fait beau jeu , c’est pas mieux ?? C’est sérieux ??? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) January 18, 2025

« Donc un coach qui est troisième avec beaucoup, beaucoup moins de moyens, qui est sur 21 matchs sans défaite et largement mieux classé que le PSG en Ligue des Champions et qui en plus fait du beau jeu, c’est pas mieux ?? C’est sérieux ??? », s’est étonné le membre de l’After. Sans connaître son classement, on se doute que Daniel Riolo ne placerait même pas Luis Enrique à la deuxième place derrière le Lillois. Le journaliste est loin d’être un grand admirateur du coach parisien, cible régulière de ses critiques sévères ces derniers mois. Dans ce débat, les deux spécialistes ne sont donc pas les plus objectifs.