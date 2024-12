Lille reçoit une offre ahurissante pour Jonathan David

Bientôt libre de discuter avec ses courtisans, Jonathan David va sans doute recevoir de nombreuses propositions. L’une d’entre elles pourrait mettre tout le monde d’accord, y compris le LOSC et son président Olivier Létang qui tentent de convaincre l’attaquant de prolonger.

Olivier Létang a annoncé la couleur. Invité sur le plateau de la chaîne L’Equipe la semaine dernière, le président du LOSC avait fermé la porte à double tour. « Il n'y aura aucun départ en janvier, assurait le dirigeant. Il est hors de question qu'un joueur, qui est un joueur important pour l'équipe, performant pour l'équipe, nous quitte au mois de janvier. » Inutile de citer des noms, on comprenait que la déclaration concernait surtout Jonathan David (24 ans).

L’attaquant Lille se rapproche de la fin de son contrat l’été prochain. Et même si Olivier Létang lui a transmis une offre de prolongation, l’international canadien semble se diriger tout droit vers la sortie. Ses admirateurs peuvent donc se contenter d’attendre la fin de son engagement. Mais ce n’est visiblement pas le cas d’Al-Nassr. De son côté, l’écurie de Saudi Pro League envisage de miser entre 10 et 15 millions d’euros sur le transfert de Jonathan David cet hiver, nous apprend le journaliste Ekrem Konur.

🚨🆕 #Exclusive 🔁 #AlNassr

Al-Nassr could make a 10/15 million euro offer to Lille for Jonathan David.



💰 The Canadian striker wants an annual salary of 6 million euros from European clubs, but the Saudi Pro league club may offer more than the salary David wants.



👀… pic.twitter.com/ApAGT6osGR