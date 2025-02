Lille ‍: Jonathan David s’en va, une autre star l’imite

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Tandis que Jonathan David sera en fin de contrat à la fin de la saison, une autre star du LOSC va faire ses valises en la personne d’Edon Zhegrova, qui a annoncé son intention de ne pas prolonger au-delà de 2026.

Les prochaines semaines s’annoncent mouvementées à Lille. Même si sportivement, tout va bien chez les Dogues, le prochain mercato devrait être riche en rebondissements, avec plusieurs changements majeurs au sein de l’effectif. Le meilleur buteur du club Jonathan David est en fin de contrat, et la tendance est clairement à un départ pour l’international canadien, même si rien n’a officiellement été annoncé pour le moment. L’ancien attaquant de La Gantoise pourrait bien ne pas être la seule star de l’effectif à faire ses valises au mois de juin.

Et pour cause, Edon Zhegrova a lui aussi l’intention de partir. Au contraire de Jonathan David, l’international kosovar est en fin de contrat avec Lille en juin 2026. Mais il a déjà annoncé son intention de ne pas prolonger. Autant dire que si le club nordiste veut toucher une indemnité de transfert, c’est donc cet été qu’il va falloir agir pour vendre le gaucher de 25 ans. « Plusieurs clubs s’intéressent à moi. Jai informé le club que je ne renouvellerai pas mon contrat » a révélé Edon Zhegrova à la radio kosovar Dukagjini avant de poursuivre. « Nous verrons ce qui se passera cet été, mais le club a été informé de mon souhait ».

Zhegrova ne veut pas prolonger à Lille

L’attaquant du LOSC, blessé depuis de longues semaines, a par ailleurs annoncé que son retour à la compétition était prévu dans le courant du mois de mars. Un come-back qui fera le plus grand bien à Bruno Genesio, qui a parfois manqué de cartouches offensives en raison des nombreuses absences et qui ne dirait pas non à un retour dans le groupe d’un joueur aussi talentueux que Zhegrova. A plus long terme en revanche, le LOSC va donc devoir apprendre à faire sans son incroyable dribbleur, plus que jamais sur le départ et qui ne s’imagine plus porter les couleurs lilloises sur le long terme.