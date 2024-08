Angel Gomes est rentré à Lille, les examens n'ont rien vu de grave

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Le soulagement est grand ce dimanche, puisque l'on a appris qu'Angel Gomes, victime d'un terrible choc à la tête et resté inanimé de longues minutes lors du match Reims-Lille, était déjà rentré à son domicile.

Pendant plus de 30 minutes, on a craint le pire samedi pour le joueur anglais du LOSC, ce dernier gisant sur la pelouse du stade Delaune avant de quitter le terrain vers l'hôpital de Reims. Mais très vite, on a appris qu'Angel Gomes n'était pas inconscient au moment de quitter le stade, et surtout Olivier Létang a confié que son joueur s'exprimait normalement et demandait même quand il pourrait rejouer.

Ce dimanche, RMC indique que les examens pratiqués sur place n'ont rien révélé et que le joueur a même été autorisé à repartir vers son domicile lillois. Avant de pouvoir rejouer avec le LOSC, Angel Gomes devra respecter le protocole commotion et son absence peut donc aller d'une à trois semaines en fonction des examens qu'il devra encore passer pour confirmer qu'il n'y a aucun risque neurologique. Mais quoi qu'il en soit, plus de peur que de mal.