LOSC ‍: Zhegrova surcoté, Olivier Létang le détruit en public

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Juste après la fin de la saison, Edon Zhegrova a indiqué son envie de quitter le LOSC pour un plus grand club européen. Cela n'a pas plu à son président qui rejette tout départ et invite l'ailier kosovar à un peu d'humilité.

A l'image de l'emblème de son club le Dogue, Olivier Létang n'hésite pas à mordre si l'institution LOSC est ébranlée. En marge de la présentation de Bruno Génésio comme nouvel entraîneur du club, le président lillois s'est confié sur le mercato du LOSC. Il a notamment réagi aux envies de départ d'Edon Zhegrova. Nommé dans la liste des cinq meilleurs joueurs de Ligue 1 aux trophées UNFP, l'ailier kosovar a avoué vouloir « rejoindre un plus grand club » que le LOSC cet été. Un vœu mal reçu par Olivier Létang, lequel a profité de la conférence de presse de mercredi pour répondre sèchement à son joueur.

Zhegrova n'est pas assez fort pour partir

Malgré les 12 buts et 10 passes décisives de Zhegrova toutes compétitions confondues, Olivier Létang estime qu'il n'a pas le niveau requis pour évoluer dans une grande écurie européenne. Le président du LOSC considère d'ailleurs que Lille est suffisamment grand pour faire progresser Zhegrova. Sous contrat jusqu'en 2026 à Lille, le Kosovar a encore beaucoup de travail à faire au sein de l'effectif nordiste.

Edon Zhegrova's incredible evolution 🔥 🇽🇰 pic.twitter.com/9Y3Y0WSE5R — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) June 9, 2024

« Edon s’est probablement précipité au moment où il a parlé. On n’en avait pas parlé mais depuis une position très claire a été donnée à ses conseillers et à son papa que j’ai rencontré sur Lille il y a une dizaine de jours. Edon est un joueur talentueux, il a fait une saison intéressante, mais il faut de la consistance pour aller dans un grand club. […] Il a énormément progressé depuis son arrivée ici. C’est un garçon qu’on aime beaucoup et qui a le potentiel pour faire une saison à 15-20 buts/passes décisives. A ce moment-là, il pourra quitter le LOSC. Il ne faut pas oublier que le LOSC est un grand club. On a été champions, on a aussi gagné le Trophée des champions, on se qualifie régulièrement pour les compétitions européennes. Donc partir du LOSC pour aller où ? Et pour faire quoi ? Edon a encore une étape à passer chez nous. On est ravis de l’avoir avec nous et on compte sur lui pour la saison prochaine », a expliqué Olivier Létang.

Reste à voir si cette fermeté affichée résistera à une offre conséquente venue de l'étranger. Pour le moment, Edon Zhegrova a surtout la cote en Italie. La Juventus, le Milan AC et la Roma s'intéressent à son profil et se réservent le droit de faire une offre concrète au LOSC dans les prochaines semaines. Milan notamment doit accueillir Paulo Fonseca, ancien entraîneur de Zhegrova à Lille, sur son banc. Le Portugais fera peut-être le forcing pour récupérer son ancien ailier, mettant vite Olivier Létang devant le fait accompli.