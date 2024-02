Leny Yoro reçoit un précieux conseil pour signer au PSG

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Cet hiver, le PSG avait fait de Leny Yoro l’une de ses priorités mais Lille a verrouillé son joueur, pour qui un départ en pleine saison était inenvisageable aux yeux d’Olivier Létang.

En quête d’un second défenseur central après avoir recruté Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo, le Paris Saint-Germain n’a finalement pas trouvé son bonheur. Il faut dire que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont fait une fixette sur Leny Yoro, sans vraiment explorer beaucoup d’autres options même si le nom de Matthijs de Ligt a également circulé. Le défenseur du LOSC est une priorité pour le PSG à moyen terme et sans aucun doute, le champion de France en titre reviendra à la charge dès l’été prochain afin de mettre le grappin sur le défenseur des Dogues et de l’Equipe de France Espoirs.

Dans ce dossier, le Paris SG devra se battre avec le Real Madrid, qui a également manifesté son intérêt pour le joueur, élément confirmé ce mercredi par la presse espagnole. Du côté de Lille, on continue de couver Leny Yoro, tout en sachant qu’un transfert dans un top club à l’avenir est inévitable. Avant le déplacement de son équipe à Lyon pour jouer les 8es de finale de la Coupe de France, l’entraîneur lillois Paulo Fonseca a distillé quelques conseils à l’attention de son défenseur. Selon le coach portugais, Leny Yoro doit rester humble et ne surtout pas prendre le melon et tout se passera bien pour lui avec un transfert à venir dans un club de la dimension du PSG ou du Real Madrid.

Paulo Fonseca espère que Leny Yoro va rester humble

« Peut-être que ce n'est pas facile de rester humble pour un jeune joueur, qui arrive à ce moment très vite. J'ai parlé avec le joueur, je pense que le principal est qu'il reste concentré sur ce qu'il doit faire cette saison. Il doit continuer à être équilibré et humble, c'est le principal. Il l'est je pense. Il joue bien encore. A la fin, on verra. S'il veut avoir la possibilité de jouer à un autre niveau, il doit continuer comme ça, à bien faire les choses » a conseillé Paulo Fonseca, qui sait qu’il sera extrêmement difficile de garder Leny Yoro à Lille à la fin de la saison même si avec Olivier Létang, très rude dans les négociations, rien n’est totalement impossible.