ECL ‍: Lille revient en vie d’Aston Villa

Dans : LOSC.

Par Alexis Rose

Quart de finale aller de l'Europa Conférence League :

Villa Park.

Aston Villa - Lille OSC : 2-1.

Buts : Watkins (13e), McGinn (56e) pour Aston Villa ; Diakité (85e) pour Lille.

Au terme d’un quart de finale aller d’Europa Conférence League plutôt solide, le Lille OSC est revenu défait mais toujours en vie d'Aston Villa (1-2).

Très solide en Ligue 1, Lille défiait l'épouvantail de cette Europa Conférence League, à savoir Aston Villa. Et comme attendu, les Dogues subissaient directement la force des Villans, Watkins ouvrant rapidement la marque d’une tête piquée sur un corner de McGinn (1-0 à la 13e). Dos au mur, Lille se rebiffait et se ruait à l’attaque pour tenter d’égaliser, mais le diable argentin d’Emiliano Martinez stoppait toutes les tentatives lilloises de Zhegrova (24e), Diakité (31e) ou David (41e) jusqu’à la mi-temps.

Après la pause, Chevalier se montrait aussi décisif (50e), mais le gardien français ne pouvait rien faire, quelques minutes plus tard, sur un tir puissant de McGinn suite à une combinaison sur corner et un centre en retrait de Bailey (2-0 à la 56e). Le LOSC pensait ensuite relancer le suspense, mais le but de Gudmundsson était refusé pour un hors-jeu de l’attaquant suédois (63e). Malgré ce nouveau coup du sort, le club nordiste ne lâchait pas et continuait de mettre la pression sur la cage d’Aston Villa, mais Martinez se montrait encore décisif (72e). Sauf qu'en fin de match, le gardien champion du monde ne pouvait que s’incliner devant Diakité, qui trouvait le chemin des filets d’une tête rageuse sur un corner de Gomes (2-1 à la 84e). Un but pour l’honneur qui permet au LOSC d’y croire en vue du match retour au Stade Pierre Mauroy, prévu dans une semaine dans le Nord de la France.